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ΕΛΛΑΔΑ

Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

03.08.2026 06:10

Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια – Φυσιολογικές συνθήκες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας και ιδανική εβδομάδα για εξορμήσεις

03.08.2026 06:10
kairos
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου χαρακτηρίζεται από σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξασθενούν σε ολόκληρη την επικράτεια.
  • Η ηλιοφάνεια κυριαρχεί σε όλη τη χώρα με λίγες αραιές νεφώσεις να αναπτύσσονται τοπικά στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο παραμένουν μεταβλητοί και μέτριας έντασης.
  • Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας θα οδηγήσει τον υδράργυρο στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.
  • Οι συνθήκες κρίνονται ιδανικές για εξορμήσεις καθώς ο καιρός παραμένει αίθριος και η ζέστη διατηρείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά με σημαντική βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Οι θυελλώδεις άνεμοι των προηγούμενων ημερών κοπάζουν και δίνουν τη θέση τους σε ένα άκρως φυσιολογικό για την εποχή μελτέμι. Η εξέλιξη αυτή καθιστά τη μέρα απόλυτα διαχειρίσιμη, ενώ ο ήλιος διατηρεί τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε ολόκληρη τη χώρα.  

Πιο αναλυτικά, σήμερα..

Σε ολόκληρη την επικράτεια αναμένεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος, καλοκαιρινός καιρός. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν μόνο λίγες σκόρπιες, αραιές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.  

Οι άνεμοι εξασθενούν αισθητά. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά τμήματα και το Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, μέτριας έντασης, χωρίς να προκαλούν κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες δραστηριότητες.  

Η υποχώρηση των ισχυρών βοριάδων επιτρέπει στον υδράργυρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Έτσι, το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να διατηρούν πιο δροσερές συνθήκες.  

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μελτέμι θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά του νομού με βοριάδες έως 6 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι αισθητά πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.  

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι μέτριας έντασης, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.  

Η προοπτική της εβδομάδας

Η ζέστη διατηρείται σε απόλυτα ανεκτά και φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραίες τιμές. Μπροστά μας ανοίγεται μια ιδανική εβδομάδα για ταξίδια, διακοπές και κάθε καλοκαιρινή εξόρμηση στη στεριά ή τη θάλασσα.  

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