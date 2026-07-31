Καμπανάκι ΕΛΣΤΑΤ: Έρχεται νέος κύκλος ανατιμήσεων σε ράφι και ρεύμα – Το «φουσκωμένο» κόστος παραγωγής απειλεί τα νοικοκυριά

Takeaways by to pontiki AI Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,8% τον Ιούνιο του 2026, προμηνύοντας νέες ανατιμήσεις στα καταναλωτικά προϊόντα και το ενεργειακό κόστος.

Η εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα, τις πρώτες ύλες και την ενέργεια επιβαρύνει το κόστος παραγωγής, μετακυλίοντας σταδιακά τις αυξήσεις στους τελικούς καταναλωτές.

Παρά την προσωρινή μηνιαία υποχώρηση του δείκτη τον Ιούνιο, η σημαντική ετήσια άνοδος διατηρεί έντονο τον προβληματισμό για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια στην αγορά.

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Όταν ακριβαίνει το ρεύμα, τα καύσιμα και οι πρώτες ύλες στην πύλη του εργοστασίου, είναι θέμα χρόνου το επιπλέον κόστος να φτάσει στο ψωμί, το γάλα και τους λογαριασμούς των σπιτιών. Η κατακόρυφη αύξηση κατά 8,8% στις τιμές παραγωγού τον Ιούνιο προαναγγέλλει νέο κύμα ακρίβειας.

Νέο γύρο ανατιμήσεων που κινδυνεύει να περάσει απευθείας στην κατανάλωση, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ήδη εξαντλημένους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, προαναγγέλλουν τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η εικόνα που αποτυπώνεται στην «καρδιά» της βιομηχανίας είναι ανησυχητική: το κόστος για να παραχθεί ένα προϊόν διογκώνεται επικίνδυνα, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το πότε και πόσο από αυτό το επιπλέον βάρος θα μετακυλιστεί τελικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς της ενέργειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία κατέγραψε τον Ιούνιο του 2026 ετήσια αύξηση-σοκ ύψους 8,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η εκτίναξη αυτή γίνεται ακόμα πιο καθαρή αν αναλογιστεί κανείς ότι έναν χρόνο νωρίτερα η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 1,6%.

Για να το καταλάβουμε με απλά λόγια, ο δείκτης αυτός μετράει πόσο ακριβότερα πουλούν οι βιομηχανίες τα προϊόντα τους τη στιγμή που βγαίνουν από το εργοστάσιο, πολύ πριν φτάσουν στον μανάβη, τον κρεοπώλη ή το ράφι του σούπερ μάρκετ. Γι’ αυτό και θεωρείται ο πλέον αψευδής «προάγγελος» της ακρίβειας: όταν το εργοστάσιο χρεώνει ακριβότερα επειδή αυξήθηκαν τα δικά του έξοδα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης θα φτάσει αργά ή γρήγορα στην ταμειακή μηχανή και στην τσέπη του καταναλωτή.

Εκτόξευση στα καύσιμα και το ρεύμα

Η ακτινογραφία των ανατιμήσεων δείχνει ότι στην εγχώρια αγορά οι τιμές με τις οποίες πουλούν τα εργοστάσια αυξήθηκαν κατά 5,8%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η «έκρηξη» στις εξαγωγές, όπου οι τιμές εκτινάχθηκαν κατά 16,2%, δυσκολεύοντας την πώληση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε τομείς που επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας:

Καύσιμα & Διυλιστήρια: Οι τιμές παραγωγής στα παράγωγα πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 32,4%.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: Σημειώθηκε αύξηση 14,8%.

Ύδρευση: Οι τιμές στην παροχή νερού ανέβηκαν κατά 11,7%.

Ρεύμα & Φυσικό Αέριο: Καταγράφηκε αύξηση 3,9%.

Τρόφιμα: Η βιομηχανία τροφίμων σημείωσε νέα αύξηση 2% στις τιμές παραγωγής, δείχνοντας ότι οι πιέσεις στα βασικά αγαθά διατροφής δεν λέει να σταματήσουν.

Το αόρατο ντόμινο των πρώτων υλών

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αύξηση κατά 6,4% στα λεγόμενα «ενδιάμεσα αγαθά». Πρόκειται για τις πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα που αγοράζει μια βιομηχανία για να φτιάξει το τελικό της προϊόν — από το πλαστικό μπουκάλι και το κουτί χαρτοκιβωτίου, μέχρι το σιτάρι και το αλεύρι.

Όταν ο βιομήχανος πληρώνει ακριβότερα το πλαστικό ή τη συσκευασία, το επιπλέον αυτό κόστος μεταφέρεται σαν ντόμινο από τον έναν επεξεργαστή στον άλλο, για να καταλήξει «φουσκωμένο» στο προϊόν που πιάνει στα χέρια του ο καταναλωτής. Συνολικά, το κόστος στον τομέα της ενέργειας για τη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 15,5% μέσα σε έναν χρόνο.

Τι συνέβη τον τελευταίο μήνα

Μέσα σε αυτό το επιβαρυμένο σκηνικό, υπάρχει μόνο μια μικρή, προσωρινή «ανάσα»: Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο του 2026), ο δείκτης υποχώρησε ελαφρώς κατά 3%, κυρίως επειδή υποχώρησαν πρόσκαιρα οι τιμές του ρεύματος κατά 6,4% μέσα σε 30 ημέρες.

Ωστόσο, οι αναλυτές ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η μηνιαία αυξομείωση δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Όταν η σύγκριση με πέρυσι δείχνει αύξηση 8,8%, η «φωτιά» στο κόστος παραγωγής παραμένει αναμμένη και ο κίνδυνος για νέες αυξήσεις στο ράφι και στους λογαριασμούς ρεύματος το επόμενο διάστημα είναι παραπάνω από ορατός.

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