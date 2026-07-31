Πτώμα στην Κυψέλη: Τα παραπλανητικά μηνύματα από το κινητό της Βρετανίδας και το τελευταίο «στίγμα» – Στο «μικροσκόπιο» για DNA και αποτυπώματα η βαλίτσα

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τη σοκαριστική υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, το πτωμα της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας και να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών επικοινώνησαν με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος κατέθεσε ότι η κόρη του ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και, μετά την άφιξή της, φιλοξενήθηκε από φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Οι δύο φίλοι της ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι στις 15 Ιουλίου η γυναίκα αποχώρησε από το σπίτι τους, λέγοντας πως θα μετέβαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα παρέμενε εκεί για τις επόμενες ημέρες.

Από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη της χάνονται, μέχρι τον εντοπισμό του πτώματος στις 18 Ιουλίου από έναν άστεγο, ο οποίος εισήλθε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων. Ο ίδιος κατέθεσε ότι χρησιμοποιούσε συχνά τον συγκεκριμένο χώρο ως καταφύγιο και πως η βαλίτσα δεν βρισκόταν εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Η μαρτυρία αυτή οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου.

Για τον λόγο αυτό, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα εξετάζουν ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα ή κινήσεις που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη μεταφορά του πτώματος.

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι η ίδια η βαλίτσα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας μόνο ελαφριές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η βαλίτσα στην οποία εντοπίστηκε η βαλίτσα δεν της ανήκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εξέταση γενετικού υλικού και δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν εντοπιστεί πάνω σε αυτή.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του κινητού τηλεφώνου της 38χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συσκευή παρέμενε ενεργή μετά την εξαφάνισή της, ενώ από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου αποστέλλονταν μηνύματα στους γονείς και τους συγγενείς της, με τα οποία τους ενημέρωνε ότι επιθυμούσε να παραμείνει μόνη της για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να παραπλανήσουν το οικογενειακό της περιβάλλον, ώστε να καθυστερήσει η δήλωση εξαφάνισής της και να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος.

Παράλληλα, τα δεδομένα γεωεντοπισμού του κινητού φέρεται να δείχνουν ότι η συσκευή παρέμενε όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ευελπιστώντας ότι το υλικό από τις κάμερες, τα εγκληματολογικά ευρήματα και η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του προσώπου ή των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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