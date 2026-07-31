Τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 02:00, με αποτέλεσμα ένας από τους οδηγούς να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Διαβάστε επίσης:
Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο και Λέσβο: 112 για τη Φλόκα Αχαΐας, νέα εστία σε Αγρίνιο και Μεγαλόπολη
Τα μελτέμια σε ρόλο πρωταγωνιστή: Θυελλώδεις άνεμοι μέρα-νύχτα, φυσικό κλιματιστικό αλλά και καμπανάκι κινδύνου
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας – Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.