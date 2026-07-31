Τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 02:00, με αποτέλεσμα ένας από τους οδηγούς να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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