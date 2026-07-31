Καιρός: Τα μελτέμια σε ρόλο πρωταγωνιστή – Θυελλώδεις άνεμοι μέρα-νύχτα, φυσικό κλιματιστικό αλλά και καμπανάκι κινδύνου

Takeaways by to pontiki AI Τα μελτέμια πνέουν με ένταση θύελλας στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 9 μποφόρ και προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι ισχυροί άνεμοι λειτουργούν ως φυσικό κλιματιστικό, διατηρώντας τη θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα στις περιοχές που επηρεάζονται από το φαινόμενο.

Το καιρικό σκηνικό με τους θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθεί αμετάβλητο έως το Σάββατο, ενώ η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή.

Στα δυτικά τμήματα της χώρας επικρατούν ηπιότερες συνθήκες με υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες τοπικά θα φτάσουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

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Τα μελτέμια έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στο Αιγαίο και πνέουν αδιάκοπα σε επίπεδα θύελλας. Από τη μία πλευρά, λειτουργούν σαν φυσικό κλιματιστικό και προστατευτική ασπίδα απέναντι στις εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες, κρατώντας τις θερμοκρασίες σε πολύ ανεκτά επίπεδα. Από την άλλη όμως, η εμμονή τους επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του κύματος είναι ότι οι άνεμοι δεν εξασθενούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα πνέουν με μεγάλη ένταση όλο το 24ωρο στο Αιγαίο φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, με τις ριπές να αγγίζουν τα 110 με 120 χλμ/ώρα και τους κυματισμούς στη θάλασσα να ξεπερνούν τα 3 μέτρα. Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι το Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, ο Κάβο Ντόρο, ο Νότιος Ευβοϊκός, το Καρπάθιο και η Θάλασσα των Κυθήρων.

Υπομονή και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για δύο ημέρες ακόμα, καθώς η σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου αναμένεται από την Κυριακή, όπου οι βοριάδες θα υποχωρήσουν στα 6 με 7 μποφόρ.

Το καιρικό σκηνικό για σήμερα Παρασκευή

Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα προσφέροντας άκρως καλοκαιρινό καιρό, ενώ λίγες παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελλώδεις στα 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ με ισχυρότερες ριπές. Στον αντίποδα, στα δυτικά και στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέτριας έντασης χωρίς να δημιουργούν κανένα πρόβλημα.

Ο υδράργυρος θα παραμείνει σταθερός στα δυτικά, φτάνοντας το μεσημέρι τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά σε Άρτα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία. Στις περιοχές που βλέπουν στο Αιγαίο η δροσιά των βοριάδων θα κρατήσει το θερμόμετρο χαμηλότερα: έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες, έως 36 στα βόρεια και μεταξύ 34 και 36 βαθμών στην υπόλοιπη επικράτεια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος. Το μελτέμι θα επηρεάσει αισθητά τα ανατολικά του νομού με βοριάδες έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με ακόμα πιο χαμηλές τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα πνέει θαλάσσια αύρα με νοτιάδες μέτριας έντασης, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο και η προοπτική της νέας εβδομάδας

Το Σάββατο το σκηνικό παραμένει παρόμοιο, με τα 7άρια και 8άρια στο Αιγαίο να επιμένουν θυελλώδη, τον ήλιο να πρωταγωνιστεί και τις θερμοκρασίες να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα.

Από την Κυριακή, οι άνεμοι υποχωρούν σε εντάσεις και το Αιγαίο αρχίζει να ηρεμεί. Η ερχόμενη εβδομάδα διαφαίνεται πλέον ιδανική για όσους ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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