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PODCASTS

Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

31.07.2026 07:00

Podcast – Αρχαία Τροία, με ξεναγό τον Όμηρο…

31.07.2026 07:00
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Πολύς λόγος τελευταία για την Τροία, την Ελένη και φυσικά τον Όμηρο, να αποτελούν, για μια ακόμη φορά, αντικείμενο συζητήσεων, αλλά για τους λάθος λόγους, σε σχέση με το αρχαίο κείμενο.

Χωρίς να γνωρίζουμε τι συνέβη στην Τροία, το κείμενο του Ομήρου είναι ο μόνος οδηγός. Και με αυτό προσπαθούμε να ξαναστήσουμε την αρχαία Τροία, πάνω στα ερείπιά της. Όχι πολλά, αλλά σαφώς διαφωτιστικά. Μόνον που προηγουμένως οφείλουμε να περάσουμε από τη δοκιμασία του Δούρειου Ίππου, μιας κακόγουστης κατασκευής στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Σήμα κατατεθέν αυτή η παραβίαση της ομηρικής δημιουργίας, σημείο φωτογράφισης των επισκεπτών, πριν βρεθούν στα ερείπια των τειχών.

Υπάρχει μόνον ένα σημείο, μια γωνία, στην οποία μπορεί κάποιος να αντικρούσει τις επτά «στρώσεις» της Τροίας, όπως τις εικάζουν οι αρχαιολόγοι, που με πρώτον τον Σλίμαν έβαλαν βαθειά τη σκαπάνη τους, με το αζημίωτο βέβαια, όσον αφορά στον Γερμανό μελετητή-τυχοδιώκτη. Από την πίσω πλευρά, οι Σκαιές πύλες, η θέα από το παλάτι, αλλά και απομεινάρια της ρωμαϊκής εποχής, όπως το καλοδιατηρημένο ωδείο. Από εκεί ψηλά ο Πρίαμος και οι ακόλουθοί του θα αγνάντευαν τα πλοία των Αχαιών.

Χρειάζεται φαντασία για να ξαναστήσεις το σκηνικό, οι «δείκτες» είναι λίγοι. Κι όσα λείπουν μπορεί κάποιος να τα αναπληρώσει στο έξοχο και σύγχρονο μουσείο, το οποίο λειτουργεί από το 2018.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 07:25
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