search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 07:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2026 07:11

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά

31.07.2026 07:11
APAGOREUTIKO_APOPLOU
Eurokinissi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί.

Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.

Διαβάστε επίσης:

Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο και Λέσβο – 112 για τη Φλόκα Αχαΐας, νέα εστία σε Αγρίνιο και Μεγαλόπολη

Τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Άνδρος: Τραυματισμός 44χρονης στο λιμάνι του Γαυρίου από σχοινί πρόσδεσης πλοίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
APAGOREUTIKO_APOPLOU
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά

podcast-kexagias-site-1
PODCASTS

Podcast – Αρχαία Τροία, με ξεναγό τον Όμηρο…

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

almodovar kritiki tainias- new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Ψηλά τακούνια» – Ο διαρκής μοντερνισμός του Αλμοδόβαρ

trump netaniaxoy 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα – Τι προβλέπει το σχέδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Πολύζου στη Βουλή: «Έχει άλλο όνομα, είναι γεννημένη στην Τιφλίδα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια» - Η παρέμβαση Κακλαμάνη

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: «Με το θύμα γνωριζόμασταν εδώ και πολύ καιρό, είχε αναλάβει τα έγγραφά μου για το άσυλο» φέρεται να είπε ο 28χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 07:25
APAGOREUTIKO_APOPLOU
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια εκτελούνται από τον Πειραιά

podcast-kexagias-site-1
PODCASTS

Podcast – Αρχαία Τροία, με ξεναγό τον Όμηρο…

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

1 / 3