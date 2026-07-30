Καιρός: Τα μελτέμια «πατάνε γκάζι» – Θυελλώδεις άνεμοι και συναγερμός για πυρκαγιές!

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Την ώρα που ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί ξανά την ήδη ταλαιπωρημένη Ευρώπη, στην Ελλάδα τα μελτέμια λειτουργούν σαν φυσικό κλιματιστικό και προστατευτική ασπίδα, κρατώντας τον υδράργυρο σε ευχάριστα και ανεκτά επίπεδα στις περιοχές που «βλέπουν» στο Αιγαίο.

Τα μελτέμια έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά και θα εγκατασταθούν με μεγάλη ένταση μέχρι και το Σάββατο. Οι βοριάδες θα πνέουν τοπικά έως 8 με 9 μποφόρ, με τις ριπές των ανέμων να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, στον Κάβο Ντόρο, στο Καρπάθιο πέλαγος, καθώς και στη Θάλασσα των Κυθήρων.

Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο και τη Λέσβο: Στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, οι καταβάτες θερμοί και ξηροί άνεμοι από τα ορεινά ενισχύονται τοπικά, με τις ριπές να φτάνουν τα 111 χλμ/ώρα. Αντίστοιχα, στην περιοχή της Λέσβου οι άνεμοι φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα, χωρίς να υποχωρούν ούτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσχεραίνοντας δραματικά το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας, σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα (Κατηγορία 4) τίθενται η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, οι Κυκλάδες, η Ανατολική Πελοπόννησος, τα Νησιά του Βόρειου Αιγαίου και η Κρήτη. Παράλληλα, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αναμένεται αν θα προκύψουν απαγορευτικά απόπλου και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Oι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν ουσιαστικά από την Κυριακή.

Το καιρικό μενού για την Πέμπτη

Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και άκρως καλοκαιρινός, ενώ λίγες παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα βόρεια ορεινά.

Τα μελτέμια ζωηρεύουν περαιτέρω και θα φτάσουν τοπικά σε επίπεδα θύελλας. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο Κεντρικό Αιγαίο ενδέχεται να πιάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Στον αντίποδα, στα δυτικά και στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν, καθώς θα πνέουν μεταβλητοί μέτριας έντασης.

Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σταθερός στα δυτικά, αλλά θα σημειώσει πτώση στις περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι. Έτσι, το μεσημέρι ο θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου τοπικά στην Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 33 με 35 βαθμούς, με ακόμα πιο δροσερές συνθήκες στα παραθαλάσσια.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα διατηρηθεί ηλιόλουστος και καλοκαιρινός. Το μελτέμι θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά του νομού, όπου οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι αισθητά πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται επίσης αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα πνέει θαλάσσια αύρα με νοτιάδες μέτριας έντασης, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η προοπτική της Παρασκευής

Την Παρασκευή, τα 7άρια και τα 8άρια στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να μας ζορίζουν. Παρότι προσφέρουν δροσιά και καθαρίζουν την ατμόσφαιρα, απαιτείται τεράστια προσοχή και αυξημένη ετοιμότητα στις υπαίθριες δραστηριότητες και τις θαλάσσιες μετακινήσεις!

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