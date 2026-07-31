Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

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Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από την έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Νωρίτερα, όπως αναφέρει το cretalive.gr, το κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξέταζε -μεταξύ άλλων- και το ενδεχόμενο η μεγάλη πυρκαγιά να ξεκίνησε από καλώδια του δικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν ανευρέθη.

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