Ενεργειακός εφιάλτης από το φθινόπωρο: Στα χαμηλότερα επίπεδα πολλών ετών τα ευρωπαϊκά αποθέματα 

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Ενώπιον ενός νέου κύματος ανατιμήσεων και έντονης αβεβαιότητας βρίσκεται η Ευρώπη και μαζί της η Ελλάδα, καθώς ο σχεδιασμός για την ενεργειακή επάρκεια του επερχόμενου χειμώνα προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα των διεθνών αγορών. Με τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων να κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών και τις τιμές των τιμολογίων ρεύματος στη χώρα μας να καταγράφουν ήδη ανοδική τροχιά, το φθινόπωρο προοιωνίζεται ιδιαίτερα θερμό για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο αναλυτής της αγοράς ενέργειας του Reuters Ρον Μπούσο, η Ευρώπη κινδυνεύει να εισέλθει στη χειμερινή περίοδο με τις αποθήκες της σε επίπεδα ανησυχητικά χαμηλότερα από τις αρχικές προσδοκίες. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά το συνδυασμένο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές αλυσίδες διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ντίζελ.

Το «έλλειμμα» των αποθηκών και η παγίδα του LNG

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης και της Goldman Sachs, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου στο 90% πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου φαντάζει πλέον εξαιρετικά δυσθεώρητος. Στη βορειοδυτική Ευρώπη τα ποσοστά πληρότητας ενδέχεται να περιοριστούν κοντά στο 67% στα τέλη Οκτωβρίου, διαμορφώνοντας το χαμηλότερο σημείο εκκίνησης χειμώνα των τελευταίων ετών.

Η απώλεια της σταθερής ροής ρωσικού αερίου μέσω αγωγών ανάγκασε την Ευρώπη να στραφεί στη βιαστική αντικατάστασή του με εισαγόμενο LNG. Ωστόσο, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και οι καθυστερήσεις στην εξομάλυνση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο περιορίζουν δραματικά τις διαθέσιμες ποσότητες. Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα ντίζελ και βενζίνης στην Ευρώπη βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς η διεθνής δυναμικότητα διύλισης πιέζεται στα όριά της.

Το δομικό πρόβλημα, όπως υπογραμμίζουν αναλυτές της αγοράς, έγκειται στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες υποτίμησαν τη χρονική διάρκεια και το βάθος των επιπτώσεων από τις επιλογές τους. Η μετάβαση σε ακριβότερες πηγές ενέργειας έγινε χωρίς να διασφαλιστούν τα απαραίτητα μαξιλάρια ασφαλείας, αφήνοντας την ευρωπαϊκή οικονομία εκτεθειμένη σε κάθε νέο γεωπολιτικό κραδασμό.

Το ντόμινο στην ελληνική αγορά και τα τιμολόγια ρεύματος

Στην Ελλάδα, η αντανάκλαση της ευρωπαϊκής κρίσης μεταφέρεται άμεσα στην εγχώρια αγορά μέσω της οριακής τιμής συστήματος και του κόστους εισαγωγής φυσικού αερίου. Τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) δείχνουν ότι η σχετική ηρεμία που καταγράφηκε τους προηγούμενους μήνες αρχίζει να υποχωρεί.

Τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια έχουν ήδη σημειώσει αύξηση στη μέση χρέωση, ανεβαίνοντας κοντά στα 55,86 ευρώ για τυπική κατανάλωση 300 kWh, καθώς οι προμηθευτές τιμολογούν εκ των προτέρων το αυξημένο ρίσκο του χειμώνα.

Τα ειδικά («πράσινα») και κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής, παραμένουν ευάλωτα στις απότομες αυξήσεις της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου (TTF).

Η ελληνική πλευρά έχει ήδη εκφράσει τις ενστάσεις της στις ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας (Task Force), σημειώνοντας ότι οι άκαμπτοι ευρωπαϊκοί στόχοι για την αποθήκευση δεν ανταποκρίνονται στις οριακές συνθήκες της αγοράς και κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν ένα νέο ράλι τιμών λόγω τεχνητής ζήτησης.

Το πολιτικό και κοινωνικό τίμημα

Οι πολίτες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα καλούνται για ακόμη μία φορά να πληρώσουν το μάρμαρο μιας ενεργειακής αρχιτεκτονικής που αποδείχθηκε ευάλωτη. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία βλέπει το κόστος ενέργειας να παραμένει υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, ενώ τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, τα οποία ήδη δοκιμάζονται από τις ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, βρίσκονται αντιμέτωπα με την προοπτική ενός νέου κύματος ακρίβειας στη θέρμανση και τον ηλεκτρισμό.

Αν δεν υπάρξει άμεσος και συντονισμένος ανασχεδιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συγκράτηση των τιμών χονδρικής, το φθινόπωρο θα σημάνει την έναρξη μιας περιόδου σοβαρών οικονομικών πιέσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή κρίση κάθε άλλο παρά αποτελεί παρελθόν.

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