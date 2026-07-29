Φοιτητική στέγη 2026: Γολγοθάς για χιλιάδες οικογένειες – Αύξηση ενοικίων έως 16,6% και «εξαφανισμένα» διαμερίσματα

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Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, ένας νέος, επίπονος «αγώνας δρόμου» ξεκίνησε για χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές και τους γονείς τους. Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές δοκιμασίες για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν τη σταθερά ανοδική τους τροχιά, τα διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα είναι λιγοστά και η κάλυψη από τις δημόσιες φοιτητικές εστίες παραμένει εξαιρετικά χαμηλή.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι Μέσες Ζητούμενες Τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας σημείωσαν νέα πανελλαδική αύξηση κατά 5,3%. Παρότι ο ρυθμός ανόδου παρουσιάζει ελαφρά επιβράδυνση σε σύγκριση με το 5,9% της αντίστοιχης περσινής περιόδου, οι τιμές βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Το «ράλι» στην Αττική και ο χάρτης των τιμών

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, οι τιμές διαμορφώνονται σε δυσθεώρητα ύψη, με τις αυξήσεις να πιέζουν ακόμη περισσότερο τις λαϊκές και μεσαίες περιοχές. Τα Βόρεια Προάστια αναδεικνύονται ως η ακριβότερη περιοχή με τη μέση ζητούμενη τιμή να φτάνει τα 15,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (οριακή αύξηση +1,5%). Ακολουθούν τα Νότια Προάστια με 13,7 ευρώ/τ.μ. και αισθητή ετήσια άνοδο +5,5%, ενώ στον Δήμο Αθηναίων το κόστος αγγίζει τα 13,3 ευρώ/τ.μ., καταγράφοντας ισχυρή αύξηση +6,6%.

Στον Πειραιά, το κόστος ενοικίασης ανέρχεται στα 12,6 ευρώ/τ.μ. (+5,0%), στα Προάστια του Πειραιά διαμορφώνεται στα 11,0 ευρώ/τ.μ. (+5,4%), ενώ στα Δυτικά Προάστια καταγράφεται μέση τιμή 11,5 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλη την Αττική με +6,7%.

Πρωταθλητές ακρίβειας οι νησιωτικοί και τουριστικοί προορισμοί

Η εκρηκτική εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) έχει εξαφανίσει τα διαθέσιμα σπίτια στις τουριστικές περιοχές, μετατρέποντας τις φοιτητουπόλεις των νησιών σε πεδίο οικονομικής ασφυξίας.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση πανελλαδικά καταγράφει η Ρόδος με +16,6% και μέση τιμή στα 13,3 ευρώ/τ.μ. Στην Κρήτη, το Ηράκλειο σημειώνει αύξηση +12,0% (12,0 ευρώ/τ.μ.), το Ρέθυμνο +10,0% (13,2 ευρώ/τ.μ.) και τα Χανιά +4,7% (12,9 ευρώ/τ.μ.). Την ίδια ώρα, η Κέρκυρα παραμένει μία από τις ακριβότερες περιοχές της χώρας με μέση τιμή 13,4 ευρώ/τ.μ. (+0,8%).

Θεσσαλονίκη: Διαστρωμάτωση με βάση την απόσταση από τα Πανεπιστήμια

Στη συμπρωτεύουσα, οι τιμές των φοιτητικών ενοικίων παρουσιάζουν μια ξεκάθαρη διαστρωμάτωση που εξαρτάται άμεσα από την εγγύτητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Οι περιοχές 40 Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια αναδεικνύονται οι ακριβότερες της πόλης με 13,0 ευρώ/τ.μ. και τη μεγαλύτερη αύξηση στη Θεσσαλονίκη (+11,4%). Ακολουθεί το Ιστορικό Κέντρο με μέση τιμή 12,9 ευρώ/τ.μ., ενώ στις γειτονικές περιοχές Τριανδρία, Δόξα και Κρυονέρι το κόστος διαμορφώνεται στα 11,7 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, όσοι φοιτητές επιλέγουν να απομακρυνθούν προς τους δυτικούς περιφερειακούς δήμους βρίσκουν σημαντικά πιο προσιτές λύσεις: στον Εύοσμο η μέση τιμή κινείται στα 9,0 ευρώ/τ.μ., ενώ η Σταυρούπολη αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές επιλογές με 8,5 ευρώ/τ.μ.

Οι προσιτές επιλογές και οι «νησίδες» σταθερότητας

Για τις οικογένειες που αναζητούν χαμηλότερες επιβαρύνσεις, οι πλέον οικονομικές επιλογές στην επικράτεια εντοπίζονται στη Λαμία με μέση τιμή 6,8 ευρώ/τ.μ. (+5,5%), καθώς και στο Αγρίνιο και τη Δράμα με 7,2 ευρώ/τ.μ. (με το Αγρίνιο να σημειώνει υποχώρηση -2,2%, ενώ τη Δράμα μεγάλη αύξηση +15,2%). Χαμηλές τιμές καταγράφονται επίσης στις Σέρρες και τη Σάμο με 7,3 ευρώ/τ.μ.

Παράλληλα, πλήρης σταθερότητα παρατηρείται σε παραδοσιακές φοιτητουπόλεις όπως η Πάτρα και ο Βόλος (καθώς και στο Ρίο και την Κατερίνη), όπου η μέση τιμή διατηρείται σταθερά στα 10,0 ευρώ/τ.μ. Τη μεγαλύτερη αισθητή μείωση τιμών πανελλαδικά κατέγραψε η Σπάρτη με -8,6%.

Αδιέξοδο χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις

Η εικόνα της αγοράς αποδεικνύει ότι η εύρεση φοιτητικής κατοικίας δεν αποτελεί απλώς ζήτημα προσφοράς και ζήτησης, αλλά εξελίσσεται σε οξύ κοινωνικό πρόβλημα. Χωρίς γενναία επέκταση των φοιτητικών εστιών, ρύθμιση της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων και ουσιαστική αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης, η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετατρέπεται για όλο και περισσότερες οικογένειες σε δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος.

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