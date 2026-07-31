Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Κάνει ιππασία και ποζάρει topless (Video)

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Ένα ακόμη προσωπικό στιγμιότυπο δημοσίευσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αυτή τη φορά από μια βόλτα για ιππασία.

Η διάσημη ποπ σταρ που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται πάνω στο άλογό της, φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και μια κόκκινη μπλούζα.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο βίντεο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται χωρίς τη μπλούζα της, καλύπτοντας το στήθος της με το ένα της χέρι, ενώ πρόσθεσε emoji για να καλύψει τα επίμαχα σημεία.

Στη συνέχεια, κοιτάζει την κάμερα, κάνει γκριμάτσες και χαμογελά, διατηρώντας το χαρακτηριστικό αυθόρμητο ύφος των αναρτήσεών της, τον τελευταίο καιρό…

Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με το τραγούδι «Fields of Gold» του Sting, επιλέγοντας να μην προσθέσει κάποιο σχόλιο.

Το βίντεο, ωστόσο, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι εξακολουθούν να ακφράζουν την ανησυχία τους, κάνοντας λόγο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

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