search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 09:37
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2026 09:00

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Κάνει ιππασία και ποζάρει topless (Video)

31.07.2026 09:00
britney-spears-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα ακόμη προσωπικό στιγμιότυπο δημοσίευσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αυτή τη φορά από μια βόλτα για ιππασία.

Η διάσημη ποπ σταρ που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται πάνω στο άλογό της, φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και μια κόκκινη μπλούζα.

Λίγο αργότερα, στο ίδιο βίντεο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται χωρίς τη μπλούζα της, καλύπτοντας το στήθος της με το ένα της χέρι, ενώ πρόσθεσε emoji για να καλύψει τα επίμαχα σημεία.

Στη συνέχεια, κοιτάζει την κάμερα, κάνει γκριμάτσες και χαμογελά, διατηρώντας το χαρακτηριστικό αυθόρμητο ύφος των αναρτήσεών της, τον τελευταίο καιρό…

Τη δημοσίευσή της συνόδευσε με το τραγούδι «Fields of Gold» του Sting, επιλέγοντας να μην προσθέσει κάποιο σχόλιο.

Το βίντεο, ωστόσο, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι εξακολουθούν να ακφράζουν την ανησυχία τους, κάνοντας λόγο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Διαβάστε επίσης:

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια – Συγκρούστηκα πολύ με το θέμα της εικόνας»

Ο Σαμ Σμιθ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα του με τον σχεδιαστή μόδας Κρίστιαν Κόουαν

Η Κέιτι Χολμς στηρίζει τη απόφαση της κόρης να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα της, Τομ Κρουζ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
infantino
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απάντησε με «καρφιά» στην UEFA για το μποϊκοτάζ: Εμείς προχωράμε, καμία μεμονωμένη οντότητα δεν εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες

limeniko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος Ιταλός που είχε χαθεί στη θάλασσα

fwtia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες και η Βοιωτία – Πυρκαγιά και στον Φλόκα Αχαΐας – Για τρίτη μέρα μάχη των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

schwarzenegger_new
LIFESTYLE

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έκλεισε τα 79 – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του (Photos)

efivos_kinito
MEDIA

Αυστραλία: «Μια τρύπα στο νερό» η απαγόρευση των social στους κάτω των 16 – Οι 8 στους 10 εφήβους τα χρησιμοποιούν κανονικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου κατά Πολύζου στη Βουλή: «Έχει άλλο όνομα, είναι γεννημένη στην Τιφλίδα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια» - Η παρέμβαση Κακλαμάνη

google-maps_3004_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google Maps χωρίς ίντερνετ; - Η ρύθμιση που πρέπει να κάνεις πριν φύγεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 09:37
infantino
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απάντησε με «καρφιά» στην UEFA για το μποϊκοτάζ: Εμείς προχωράμε, καμία μεμονωμένη οντότητα δεν εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες

limeniko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός ο 20χρονος Ιταλός που είχε χαθεί στη θάλασσα

fwtia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες και η Βοιωτία – Πυρκαγιά και στον Φλόκα Αχαΐας – Για τρίτη μέρα μάχη των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

1 / 3