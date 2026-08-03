Εργατικό ατύχημα στo Κιλελέρ – 25χρονη ακρωτηριάστηκε στα δάχτυλα από μηχάνημα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (2/8) σε χωριό του δήμου Κιλελέρ στη Θεσσαλία, όταν μια 25χρονη ακρωτηριάστηκε σε δύο δάχτυλα του δεξιού της χεριού.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η νεαρή γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε ενώ χρησιμοποιούσε μηχάνημα για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων στην επιχείρηση της οικογένειάς της.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το χέρι της εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού της χεριού.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με περιπολικά και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ να συνδράμουν στη γρήγορη διακομιδή της.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της, όμως, οι γιατροί αποφάσισαν τη διακομιδή της στο ΚΑΤ της Αθήνας, όπου εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα επιχειρήσει τη συγκόλληση του δείκτη και του αντίχειρα.

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