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03.08.2026 11:13

Πόρτο Χέλι: Σύγκρουση τζετ σκι με βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού – Τραυματίστηκε 31χρονος, μία σύλληψη

03.08.2026 11:13
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Ατύχημα στη θάλασσα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στο Πόρτο Χέλι, όταν τζετ σκι συγκρούστηκε με βοηθητικό σκάφος (tender) θαλαμηγού με σημαία Μεγάλης Βρετανίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 31χρονος χειριστής του βοηθητικού σκάφους, υπήκοος Νότιας Αφρικής.

Μετά τον κατάπλου του σκάφους στο λιμάνι, διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Πορτοχελίου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη ο 20χρονος ημεδαπός χειριστής του τζετ σκι, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια και διατάραξη της ασφάλειας των πλοίων.

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.

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