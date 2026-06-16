Η βίλα των 40.000 ευρώ τη νύχτα – Πίσω από τις πύλες της Villa 20 στο Πόρτο Χέλι (Photos)

Στην Ελλάδα των τουριστικών ρεκόρ, των boutique ξενοδοχείων και των πολυτελών resorts, υπάρχει μια κατοικία που παραμένει άγνωστη ακόμη και σε πολλούς από τους τακτικούς επισκέπτες της κοσμοπολίτικης Αργολίδας. Δεν βρίσκεται σε κάποιο ιδιωτικό νησί ούτε ανήκει σε βασιλική οικογένεια. Κι όμως, το κόστος διαμονής της φτάνει τα 40.000 ευρώ την ημέρα κατά τη διάρκεια της υψηλής τουριστικής περιόδου, ενώ ακόμη και εκτός αιχμής η τιμή ενοικίασης κυμαίνεται περίπου στις 25.000 ευρώ ημερησίως.

Ο λόγος για τη Villa 20 του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, μια ιδιοκτησία που εδώ και χρόνια φιγουράρει στις λίστες των πιο ακριβών κατοικιών προς ενοικίαση στη Μεσόγειο και η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά του ultra luxury tourism.

Η Villa 20 έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό όταν το όνομά της συνδέθηκε με την παρουσία του Ντάνιελ Κρεγκ στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων για την επιτυχημένη σειρά ταινιών «Knives Out». Στους κύκλους, ωστόσο, των διεθνών ταξιδιωτικών συμβούλων και των εταιρειών διαχείρισης περιουσίας, το όνομα ήταν ήδη γνωστό. Όχι μόνο για το κόστος διαμονής, αλλά κυρίως για το επίπεδο ιδιωτικότητας που προσφέρει. Χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου με πανοραμική θέα προς το Αιγαίο, η βίλα μοιάζει να αιωρείται πάνω από το τοπίο της ανατολικής Πελοποννήσου. Από κάθε σημείο της ιδιοκτησίας το βλέμμα συναντά θάλασσα, λόφους και ελαιώνες, ενώ η θέση της εξασφαλίζει ότι οι φιλοξενούμενοι παραμένουν προστατευμένοι από αδιάκριτα βλέμματα.

Η αρχιτεκτονική της φέρει την υπογραφή του Edward Tuttle και του Μάριου Αγγελόπουλου, οι οποίοι ακολούθησαν τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει συνολικά το Amanzoe. Η έμπνευση από την κλασική Ελλάδα είναι εμφανής χωρίς να γίνεται επιτηδευμένη. Πέτρα, νερό, συμμετρικοί άξονες, κίονες και μεγάλες ανοιχτές επιφάνειες συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που παραπέμπει περισσότερο σε σύγχρονο ιερό παρά σε συμβατική εξοχική κατοικία.

Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε έξι διαφορετικά επίπεδα που ακολουθούν τη φυσική κλίση του λόφου. Η επιλογή αυτή δεν εξυπηρετεί μόνο την αισθητική. Δημιουργεί μια αίσθηση ανεξαρτησίας ανάμεσα στους χώρους διαμονής, επιτρέποντας σε μεγάλες οικογένειες ή παρέες φίλων να συνυπάρχουν χωρίς να χάνουν την προσωπική τους ιδιωτικότητα.

Η Villa 20 μπορεί να φιλοξενήσει έως 18 επισκέπτες. Η διαμονή οργανώνεται σε τρία master pavilions των 100 τετραγωνικών μέτρων με ιδιωτικές πισίνες, δύο επιπλέον pavilions με ανεμπόδιστη θέα και τέσσερα πολυτελή studio bedrooms. Όλοι οι χώροι διαθέτουν ιδιωτικές βεράντες και υπαίθρια καθιστικά, ενώ αρκετοί οδηγούν απευθείας σε πισίνες ή σε διαμορφωμένους κήπους.

Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού. Συνολικά έντεκα πισίνες βρίσκονται διάσπαρτες στην ιδιοκτησία. Η μεγαλύτερη, μια θερμαινόμενη infinity pool μήκους 40 μέτρων στο υψηλότερο επίπεδο, προσφέρει ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα. Μια δεύτερη θερμαινόμενη πισίνα μήκους 30 μέτρων βρίσκεται χαμηλότερα, ενώ οι υπόλοιπες εξυπηρετούν τα ιδιωτικά pavilions και τους χώρους ευεξίας.

Οι κήποι, οι ελιές και τα μεσογειακά φυτά κυριαρχούν στο τοπίο. Οι επισκέπτες περπατούν ανάμεσα σε βότανα, λουλούδια και μικρούς βιολογικούς κήπους, από τους οποίους προέρχονται πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται καθημερινά στις κουζίνες της βίλας.

Στο εσωτερικό, οι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να δώσουν προσωπικό χαρακτήρα στον χώρο. Μεγάλης κλίμακας γλυπτά εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της ιδιοκτησίας, ενώ έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αναμνηστικά από πολυετή ταξίδια συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο ιδιωτική κατοικία παρά τουριστικό κατάλυμα.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η βιβλιοθήκη, η οποία φιλοξενεί βιβλία από την προσωπική συλλογή των ιδιοκτητών. Δίπλα της λειτουργεί αίθουσα παιχνιδιών και μπιλιάρδου, ένας από τους χώρους όπου συγκεντρώνονται συχνά οι φιλοξενούμενοι κατά τις βραδινές ώρες.

Η καθημερινότητα στη Villa 20 θυμίζει περισσότερο τη λειτουργία ενός μικρού ιδιωτικού ξενοδοχείου. Δεκαοκτώ άτομα προσωπικό βρίσκονται σε μόνιμη βάση στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ιδιωτικού σεφ. Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους καθημερινό πρωινό, καφέ, τσάι και μη αλκοολούχα ποτά, ενώ παρέχονται και ομαδικά μαθήματα yoga και pilates.

Το γαστρονομικό σκέλος της εμπειρίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι σεφ εργάζονται σε πέντε πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, ενώ οι χώροι εστίασης είναι πολλαπλοί. Υπάρχει επίσημη τραπεζαρία, μεγάλοι χώροι εσωτερικής και εξωτερικής φιλοξενίας, δύο διαφορετικά σημεία barbecue και ένας εντυπωσιακός χώρος γύρω από φωτιά, όπου ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι φιλοξενεί έως 18 άτομα.

Ξεχωρίζει επίσης η ιδιωτική ελληνική ταβέρνα της βίλας. Κρυμμένη κάτω από αιωνόβιες ελιές, συνδυάζει την ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα της ελληνικής υπαίθρου με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα φιλοξενίας.

Οι εγκαταστάσεις ευεξίας καταλαμβάνουν περίπου 650 τετραγωνικά μέτρα. Το ιδιωτικό spa περιλαμβάνει διπλή αίθουσα θεραπειών, ειδικό waterbed treatment room, ατμόλουτρο, χαμάμ, τζακούζι, πισίνα ψυχρού νερού και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα μήκους 15 μέτρων. Το γυμναστήριο είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα Technogym, ενώ εξωτερικές εξέδρες yoga και άθλησης αξιοποιούν στο έπακρο τη θέα προς το Αιγαίο.

Στην ιδιοκτησία υπάρχει ακόμη ειδικά διαμορφωμένος χώρος συναντήσεων για επαγγελματικές συσκέψεις, μεγάλοι χώροι στάθμευσης και πλήρης κάλυψη Wi-Fi σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Σημαντικό προνόμιο για τους ενοίκους αποτελεί και η πρόσβαση στο Beach Club του Amanzoe. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, οι φιλοξενούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικό Beach Pavilion με ιδιωτική βεράντα, πισίνα μήκους 10 μέτρων και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, η οποία βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά.

Η Villa 20 δεν είναι απλώς μία ακόμη πολυτελής βίλα. Είναι μια ιδιοκτησία που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε τρεις λέξεις: ιδιωτικότητα, χλιδή και υπηρεσίες. Και σε μια εποχή όπου η πραγματική απομόνωση εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ακριβά αγαθά στον κόσμο, ίσως αυτό να εξηγεί γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν έως και 40.000 ευρώ για μία μόνο ημέρα διαμονής στο πιο αθέατο ίσως καταφύγιο της ελληνικής Ριβιέρας.

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