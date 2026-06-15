Ανείπωτη θλίψη στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Αχαΐα μετά τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 17 μηνών, το οποίο κατέληξε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Όπως αναφέρουν πηγές του tempo24.news, το αγοράκι είχε μεταφερθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο νοσηλευτικό ίδρυμα, εμφανίζοντας αναπνευστική δυσχέρεια. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού να το σταθεροποιήσουν και να το κρατήσουν στη ζωή, το παιδί δεν τα κατάφερε.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και έχει ξεκινήσει προανάκριση, με στόχο να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το άτυχο βρέφος ζούσε με τη μητέρα του στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

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