Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο και κατέληξε

Εν ώρα υπηρεσίας άφησε την τελευταία της πνοή μια 55χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.

Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται στους αιφνίδιους θανάτους.

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