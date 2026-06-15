search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 23:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 21:31

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Νοσηλεύτρια έπαθε ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο και κατέληξε

15.06.2026 21:31
nafplio nosokomeio – new

Εν ώρα υπηρεσίας άφησε την τελευταία της πνοή μια 55χρονη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Ναυπλίου το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα Επείγοντα.

Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει θλίψη στους συναδέλφους και στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα αγαπητό μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται στους αιφνίδιους θανάτους.

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα στις πολεοδομίες: Το αρχηγικό ζευγάρι είχε επιχειρήσει να «σβήσει» τις ανακρίβειες στα πόθεν έσχες τους – Ερευνάται δικαστικός λειτουργός 

Τραγωδία στην Πάρο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ.

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Στη ΓΑΔΑ μετά τον Κορυδαλλό – Πέρασε την πύλη των φυλακών, μετά την αναίρεση της αποφυλάκισής του από τον Άρειο Πάγο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

drama
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός που στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

AP26166689166179
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Βέλγιο – Αίγυπτος 0-1 – Live ο αγώνας στο Σιάτλ

infantino
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ινφαντίνο το έκανε ξανά! Πρότεινε να διοργανωθεί φιλικό ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 23:02
moro_1012_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Πάτρα: Νεκρό βρέφος 17 μηνών λίγες ώρες μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

drama
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Με τρεις μαχαιριές δολοφόνησε τη σύζυγό του ο αστυνομικός που στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

1 / 3