Καλλιτεχνική κολύμβηση: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι αδελφές Αλεξανδρή στο τεχνικό ντουέτο (Video)

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Με θρίαμβο συνδυάστηκε η επιστροφή των αδελφών Αλεξανδρή στα ελληνικά χρώματα, έπειτα από 14 χρόνια, καθώς η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που άρχισε στο Παρίσι.

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311,4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Οι τρεις προηγούμενοι τίτλοι τους είχαν κατακτηθεί όταν αγωνίζονταν εκπροσωπώντας την Αυστρία. Ωστόσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Οι προηγούμενες επιτυχίες τους είχαν σημειωθεί στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 και στο ξεχωριστό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης, το οποίο διεξήχθη πέρυσι στην Πορτογαλία.

Πίσω από το ελληνικό δίδυμο, τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία, οι οποίες αγωνίζονται ως ουδέτερες αθλήτριες, συγκεντρώνοντας 302,9950 βαθμούς.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία, με 297,9108 βαθμούς.

Ιστορικό χρυσό για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση

Η επιτυχία των αδελφών Αλεξανδρή αποτελεί το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.

Το πρώτο είχε έρθει στο ελεύθερο ομαδικό, πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Συνολικά, το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι είναι το 14ο για την Ελλάδα στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.

Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου:

Αννα-Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 311.4308 βαθμοί Ντορόσκο/Μινάεβα (Ουδέτερες/Ρωσία) 302.9950 Σόρτμαν/Θορπ (Μ. Βρετανία) 297.9108 Αλαβέ/Λινέλ (Γαλλία) 294.6549 Πίκολι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 290.4416 Μπλέγερ/Ντενίσοφ (Γερμανία) 284.9774 Νταμπραβόλσκαγια/Μίροντσικ (Ουδέτερες/Λευκορωσία) 275.7825 Γιούις Βαλέτε/Τίο Κάσας (Ισπανία) 274.0117

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Παρίσι περιλάμβανε ακόμη έναν τελικό, στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο ανδρών, με τη συμμετοχή επτά αθλητών. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Βρετανός Ραντζούο Τόμπλιν με 249.3951 βαθμούς, με δεύτερο τον Ιταλό Φίλιπο Πελάτι και τρίτο τον Ρώσο Ζαχάρ Τροφίμοφ.

Οι Αννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή επιστρέφουν στην πισίνα του “Olympic Aquatic Center” αύριο το απόγευμα (1/8, 17:50), για τον τελικό του ελεύθερου ντουέτου, όπου προκρίθηκαν με τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία από τον σημερινό προκριματικό. Το πρωί (10:00) ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και η τρίτη από τις τρίδυμες αδελφές, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται στον προκριματικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο.

Ελληνική συμμετοχή υπάρχει αύριο (1/8) και στις καταδύσεις, με τον Θεόφιλο Αυθίνο να αγωνίζεται στη 1 μ.μ. στον προκριματικό του τραμπολίνο 1μ. Μετέχουν συνολικά 31 αθλητές, με τους δώδεκα καλύτερους να προκρίνονται στον βραδινό τελικό.

🇬🇷 Δύο χρυσά, μία Ελλάδα!



🥇 Άννα Μαρία & Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή – Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο τεχνικό ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.



🥇 Εθνική Ομάδα Πόλο Κορασίδων – Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες!



Μας κάνατε όλους υπερήφανους 👏🇬🇷 pic.twitter.com/hO7xTGYfrJ — Yiannis Vroutsis (@VroutsisGiannis) July 31, 2026

Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, ο ελληνικός αθλητισμός στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και υπερηφάνειας.

Με αφορμή την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τις αδελφές Άννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή στο τεχνικό ντουέτο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, δρ Κωνσταντίνος Χαλιορής, ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Όπως επισήμανε, το ΟΑΚΑ λειτουργεί ως «κυψέλη», στην οποία καλλιεργούνται καθημερινά οι μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού.

Η συμβολή των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ

Οι δύο πρωταθλήτριες προπονούνται στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ και χάρισαν στην Ελλάδα μία σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των σύγχρονων αθλητικών υποδομών στη διαμόρφωση των πρωταθλητών του αύριο.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Χαλιορής συνέδεσε τη μεγάλη επιτυχία των Ελληνίδων αθλητριών με τη διαχρονική αποστολή του ΟΑΚΑ να αποτελεί σημείο αναφοράς για την αθλητική ζωή της χώρας.

Όπως υπογράμμισε, πίσω από κάθε μετάλλιο και κάθε κορυφαία επίδοση βρίσκεται η καθημερινή δουλειά των αθλητών, των προπονητών και όλων όσοι στηρίζουν την προσπάθεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι το μεγαλύτερο Ολυμπιακό συγκρότημα της Ελλάδας παραμένει ένας χώρος όπου η προπόνηση μετατρέπεται σε διάκριση και η προσπάθεια σε εθνική υπερηφάνεια.

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