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31.07.2026 23:56

Καλιφόρνια: Συνετρίβη μαχητικό F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση (Video)

31.07.2026 23:56
f35 crash

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Ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη σήμερα κοντά σε στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Εκπρόσωπος Τύπου της αεροπορικής βάσης Μίραμαρ διευκρίνισε πως πρόκειται για ένα F-35 Bravo του Σώματος Πεζοναυτών. Ανέφερε πως ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης. Εντοπίστηκε από ομάδα διάσωσης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από αμερικανικά δίκτυα δείχνουν μια στήλη καπνού να υψώνεται από τα φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η βάση Μίραμαρ είναι παγκοσμίως γνωστή ως πεδίο εκπαίδευσης για επίλεκτους πιλότους και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την ταινία «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

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