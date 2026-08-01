Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εθελοντές φροντίζουν τρομαγμένο σκυλάκι (Video)

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Εικόνες φροντίδας και αλληλεγγύης καταγράφηκαν την ώρα της μεγάλης φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, καθώς, παράλληλα με τους πυροσβέστες που προσπαθούσαν να τιθασεύσουν τις φλόγες, εθελοντές βοηθούσαν ζώα, τρομαγμένα από τον πύρινο εφιάλτη.

Ένα από τα ζώα αυτά, ένα σκυλάκι, εντοπίστηκε σε σημείο κοντά στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και αμέσως όπως φαίνεται στις εικόνες που προβλήθηκαν από τον ΣΚΑΪ, δέχθηκε τη φροντίδα εθελοντών.

Το σκυλάκι ήταν τρομαγμένο ωστόσο μία εθελόντρια προσπάθησε να το καθησυχάσει και να βεβαιωθεί ότι θα κατευθυνόταν σε ασφαλές σημείο μακριά από τη φωτιά.

Δυστυχώς, πολλά ζώα έχουν χαθεί τις τελευταίες ημέρες, στον πύρινο εφιάλτη σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και πολλά έχουν σωθεί, λόγω της ευαισθητοποίησης πολιτών, που βοηθούν αθόρυβα.

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