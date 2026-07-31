search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 23:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2026 23:31

Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο την ώρα της υδροληψίας (Video)

31.07.2026 23:31
serf helicopter

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου στον κόλπο της Άκολης, στην Αιγιαλεία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Νερατζιών.

Την ώρα που πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από τη θάλασσα, προκειμένου να συνεχίσει τις ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, χειριστής ιστιοσανίδας κινήθηκε μέσα στην περιοχή όπου επιχειρούσε το εναέριο μέσο.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει τον windsurfer να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Έπεσε στη θάλασσα, χωρίς να τραυματιστεί

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο χειριστής της ιστιοσανίδας φαίνεται να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στη θάλασσα.

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο ολοκλήρωσε κανονικά την υδροληψία και αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης:

Πύρινη κόλαση στη Βοιωτία, μέσα στο Πόρτο Γερμενό οι φλόγες – Τεράστιο το μέτωπο, τιτάνια μάχη – live

Η φωτιά απειλεί τη Λιβαδόστρα Βοιωτίας: «Είναι 50 μέτρα από σπίτια, θα καούμε», λέει κάτοικος 

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
serf helicopter
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο την ώρα της υδροληψίας (Video)

korasides
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική κορασίδων στο πόλο (Video)

blue star paros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Λαύριο το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά: Επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο

porto germeno floges 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στη Βοιωτία, μέσα στο Πόρτο Γερμενό οι φλόγες – Τεράστιο το μέτωπο, τιτάνια μάχη – live

theouta ispania metanastes – new
ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Πορτογαλία και Γαλλία ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία – Σκληρή στάση από τη Μελόνι, ανέστειλε τη Σένγκεν με τη Μαδρίτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tiganito_gala_sintagi3007
CUCINA POVERA

Γλυκό τηγανητό γάλα

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 23:46
serf helicopter
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο την ώρα της υδροληψίας (Video)

korasides
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική κορασίδων στο πόλο (Video)

blue star paros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Λαύριο το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά: Επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο

1 / 3