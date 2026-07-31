Αιγιαλεία: Windsurfer βρέθηκε δίπλα σε πυροσβεστικό ελικόπτερο την ώρα της υδροληψίας (Video)

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Ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου στον κόλπο της Άκολης, στην Αιγιαλεία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Νερατζιών.

Την ώρα που πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από τη θάλασσα, προκειμένου να συνεχίσει τις ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, χειριστής ιστιοσανίδας κινήθηκε μέσα στην περιοχή όπου επιχειρούσε το εναέριο μέσο.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει τον windsurfer να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικόπτερο κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Έπεσε στη θάλασσα, χωρίς να τραυματιστεί

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο χειριστής της ιστιοσανίδας φαίνεται να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στη θάλασσα.

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο ολοκλήρωσε κανονικά την υδροληψία και αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

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