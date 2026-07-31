Σε πύρινο κλοιό η χώρα: Φωτιά κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, εκκενώνεται το Χαϊδάρι – Εκτός ελέγχου στη Βοιωτία, 112 στο Πόρτο Γερμενό – Στις φλόγες σπίτια στην Αργολίδα – live

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Μάχη με πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν και σήμερα, Παρασκευή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Από το πρωί έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 20 πυρκαγιές, με τα πιο δύσκολα μέτωπα να εντοπίζονται στη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Αχαΐα, όπου κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση οικισμών.

Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση, καθώς οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον οικισμό. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Ξηρονομή Βοιωτίας, όπου ενεργοποιήθηκε επίσης το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, προς Μάνδρα μέσω Βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι. Ανεξέλεγκτο καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.

Ο εφιάλτης των πυρκαγιών «χτυπά» σήμερα και την Αττική, ταχέως εξαπλώμενη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι στο Ποικίλο Όρος στο Αιγάλεω, ενώ εστάλη 112 για εκκένωση σε Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι.

Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στο Φίχτι Αργολίδας και στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Για ακόμη ένα 24ωρο συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στο Ρέθυμνο, μετά το νέο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Ασώματου. Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η πυρκαγιά δεν απειλεί τη Μονή Πρέβελης ούτε το φοινικόδασος της περιοχής.

Παράλληλα, σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και αναζωπυρώθηκε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της φωτιάς στην Παλαιόπολη Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι και η κατάσταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο.

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