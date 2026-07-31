SOS από τους μετεωρολόγους για τους θυελλώδεις ανέμους: Έως και 9 μποφόρ, ριπές έως 150 χλμ./ώρα, κρίσιμο το επόμενο 24ωρο

Takeaways by to pontiki AI Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλληλεπιδρούν με το ανάγλυφο του εδάφους και προκαλούν επικίνδυνες μεταβολές στην ένταση και τη διεύθυνσή τους.

Οι ριπές των ανέμων, που φτάνουν σε ακραίες ταχύτητες, δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης και ευνοούν τη γρήγορη αναζωπύρωση των μετώπων.

Για το Σάββατο, η Αττική και η Εύβοια βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ πολλές ακόμη περιφέρειες αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ύπαιθρο.

Σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών και εξασθένηση των μελτεμιών αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου και κυρίως από την Κυριακή.

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Πολύ υψηλός θα παραμείνει ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών για ένα ακόμη 24ωρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων

Σε ορισμένες, μάλιστα, περιοχές ο κίνδυνος αυξάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Στα πύρινα μέτωπα της Βοιωτίας και της Αργολίδας οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ. Πρόκειται, ωστόσο, για τη μέση έντασή τους, καθώς τοπικά οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσκολότερες εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ανέμου με το ανάγλυφο.

Οι χαράδρες και οι λόφοι προκαλούν απότομες μεταβολές στην ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου, ο οποίος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να κοπάσει και αμέσως μετά να ενισχυθεί ή να στροβιλιστεί, επηρεάζοντας παράλληλα και την πορεία της φωτιάς.

Στη Βοιωτία ο βοριάς κινείται πάνω από την ηπειρωτική χώρα και φτάνει στις πληγείσες περιοχές θερμότερος, ξηρότερος και ταχύτερος, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Σε τυφώνα παραπέμπει η ταχύτητα των ριπών των ανέμων

Η ένταση του ισχυρού επεισοδίου μελτεμιού αποτυπώνεται στις ακραίες ταχύτητες που καταγράφηκαν. Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα αντίστοιχη με εκείνη που παρατηρείται σε τυφώνες.

Οι τιμές αυτές εξηγούν τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι πολύ ισχυροί και συχνά στροβιλώδεις άνεμοι μπορούν να αλλάξουν απότομα την κατεύθυνση των μετώπων και να προκαλέσουν γρήγορες αναζωπυρώσεις.

Οι ώρες μέχρι τη δύση του ήλιου θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς η εξασθένηση θα μπορούσε να διευκολύνει τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων προτού σταματήσουν τις ρίψεις με το τελευταίο φως.

Η βελτίωση δεν θα διαρκέσει πολύ. Από το πρωί του Σαββάτου οι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου στη Βοιωτία και την Αργολίδα, με συνθήκες παρόμοιες με αυτές της Παρασκευής.

Μαρουσάκης: Οι θερμοί και ξηροί άνεμοι λειτουργούν ως κατάβάτες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς οι άνεμοι περνάνε στην ξηρά – προς τα κεντρικά, ανατολικά, νότια τμήματα, αλλά και προς τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα – λειτουργούν σαν «καταβάτες». Ουσιαστικά οι άνεμοι αλληλεπιδρούν με τους ορεινούς όγκους της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, της Αττικοβοιωτίας, της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να αποκτούν πολύ μεγαλύτερες εντάσεις και να είναι ιδιαίτερα θερμοί και ξεροί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η εικόνα των εξαιρετικά θυελλωδών ανέμων αναμένεται να μείνει αμετάβλητη μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής (2/8).

Τότε θα αρχίσει να σιγά-σιγά να φθίνει αυτή η πολύ μεγάλη ένταση των μελτεμιών και να περιορίζεται πιο εσωτερικά στο Αιγαίο, αναμένεται ωστόσο ένα ακόμα δύσκολο 24ωρο.

Ειδικότερα, η εικόνα των ανέμων το Σάββατο (1/8) θα είναι η ίδια, αγγίζοντας τα 7 με 8 και κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάζουν και πάλι το κεντρικό κυρίως Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, όπως είναι η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος – αλλά και την περιοχή της Κρήτης, όπου οι «καταβάτες» φτάνουν ως και τα 10 μποφόρ.

Σάββατο: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική και Εύβοια

Το Σάββατο η Αττική και η Εύβοια θα βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς.

Στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ, επηρεάζοντας άμεσα την Εύβοια και την Αττική.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Αποκλιμάκωση από το μεσημέρι του Σαββάτου

Η σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Μέχρι τότε, όμως, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ξηρότητα της βλάστησης να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) αναμένεται το Σάββατο (1/8) για την Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Σάββατο, 01/08:

🔴 Κατάσταση συναγερμού 5⃣ σε:



📍#Αττική

📍περιοχές #Εύβοια



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



🚒🔥 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος 🔥🚒

🔗… pic.twitter.com/Tqi4cMb38E — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Παράλληλα άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Σάββατο 01/08



🔴 Κατάσταση συναγερμού 5️⃣ σε:



📍#Αττική

📍περιοχές #Εύβοια



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας



ℹ️ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/wi1Qnlegk9 — Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 31, 2026

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Χανίων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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