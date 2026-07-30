Πύρινα μέτωπα εν μέσω ριπών ανέμων 9 μποφόρ σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο – Μπαράζ 112 για εκκενώσεις , απεγκλωβισμοί πολιτών   

Takeaways by to pontiki AI Μεγάλες πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκαν στο Ρέθυμνο, την Πάρο και την Άνδρο, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή τους.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις περιοχές δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών και εμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση των εναέριων μέσων για την κατάσβεση των μετώπων.

Οι αρμόδιες αρχές εξέδωσαν πολλαπλά μηνύματα μέσω του 112 για την προληπτική εκκένωση οικισμών, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και των τοπικών δήμων.

Όλες οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου τέσσερα, γεγονός που υποδηλώνει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

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Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε μεγάλα πύρινα μέτωπα που εκδηλώθηκαν σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, εν μέσω θυελλωδών ανέμων που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να συνδράμουν. Το 112 ηχεί συνεχώς για εκκενώσεις περιοχών, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνησ των κατοίκων και των τουριστών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από περιοχές που απειλούνται.

#f #crete #rethymno #fotia ♬ πρωτότυπος ήχος – cretaone.gr @cretaone.gr Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην έξοδο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού στο Ρέθυμνο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Το νέο μέτωπο καίει σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής Ασώματος Ρεθύμνου. Οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση του μοναστηριού της περιοχής και των γύρω οικισμών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. #cretaonegr

Σύμφωνα με τη συνέχεια της άτυπης ενημέρωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα, 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 13:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον της περιοχής #Ασώματος_Ρεθύμνου_Κρήτης. Επιχειρούν 72 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, 6ης, 19ης ΕΜΟΔΕ και της 3ης ΕΜΑΚ, 13 οχήματα, και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν πλέον 72 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα, τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση του Λιμενικού για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ατόμων από την παραλία της Πρέβελης, μετά και τον συναγερμό που προκάλεσε το νέο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο απεγκλωβισμός αφορά περίπου 50 άτομα, ενώ σπεύδουν όσα σκάφη μπορούν, καθώς και οι συνθήκες στην θάλασσα δεν είναι πολύ καλές.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προληπτικές απομακρύνσεις μέσω του 112. Στις 14:42 εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αμμούδι προς τον Δρυμίσκο, ενώ την ίδια ώρα εστάλη νέο μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Δαμνώνι προς τον Πλακιά. Είχε προηγηθεί, στις 14:35, μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στα Λευκόγια προς τον Ασώματο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμούδι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Δρυμίσκο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δαμνόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Πλακιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Νωρίτερα είχαν εκδοθεί ακόμη τρία μηνύματα του 112: στις 13:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού προς τα Λευκόγια, στις 13:48 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγια και στις 13:25 ενημερωτικό μήνυμα προς όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λευκώγεια της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου, απομακρυνθείτε προς #Ασώματα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Νέα αναζωπύρωση στην Πάρο – Μήνυμα του 112 για εκκένωση από το Άσπρο Χωριό προς τον Δρυό και Καμάρι προς Αλυκή

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο από νέα αναζωπύρωση που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 και για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην κατάσβεση συμβάλλουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών.

Σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή «Πρέβελη» ώστε να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή Ασώματος του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιπλέον, στην περιοχή μεταβαίνουν δύο ιδιωτικά σκάφη.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στις 14:13, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή ‘Ασπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άσπρο_Χωριό της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου απομακρυνθείτε προς #Δρυό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Πρόκειται για το πέμπτο μήνυμα απομάκρυνσης που εκδίδεται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 14:42, είχαν κληθεί να απομακρυνθούν προς την Αλυκή όσοι βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών ‘Αγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Ακολούθησε νέο μήνυμα στις 15:28 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλυκή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου, απομακρυνθείτε προς #Αλυκή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Η νέα ειδοποίηση εκδόθηκε καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος για τη διευκόλυνση των εκκενώσεων και την προστασία των πολιτών.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες του 112 και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση στις περιοχές όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς την Πέμπτη η Πάρος βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις περιοχές όπου επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να διατηρούν ελεύθερο το οδικό δίκτυο για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Φωτιά και στην Άνδρο – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της Άνδρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του δήμου ‘Ανδρου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, που σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4), πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Επιπλέον στις 14:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιόπολης με κατεύθυνση προς Μπατσί.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Meteo: Ο χάρτης με τις ριπές των ανέμων

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ο Χάρτης που ακολουθεί δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 Km/η και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 km/h. Σημειώνουμε ότι στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 km/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/07 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/07.

Πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 km/h, σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/07.

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