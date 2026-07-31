Παραδομένη στις φλόγες η χώρα: Τι βλέπουν οι πιλότοι της Πυροσβεστικής όταν επιχειρούν (Video)

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Στις φλόγες έχει παραδοθεί η χώρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ταχύτατη μετάδοση πυρκαγιών.

Από το πρωί έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 20 φωτιές, με τα πιο δύσκολα μέτωπα να βρίσκονται στη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Αχαΐα.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής δίνουν γενναία μάχη, ώστε να σωθούν περιουσίες και το περιοριστεί το πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον.

Στο βίντεο βλέπουμε όσα βλέπουν τα drones και το συντονιστικό ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Περιλαμβάνει πλάνα από τις πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, στην Ξηρονομή Βοιωτίας, στο Άργος, στη Χινίτσα, στο Κομπότι Άρτας, στο Ποικίλο Όρος και στη Σπάρτη.

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