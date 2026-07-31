Τζον Τραβόλτα: Στο «σφυρί» το κοστούμι του από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» – Πόσα εκτιμάται ότι μπορεί να… πιάσει

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Σε δημοπρασία βγαίνει το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», με την εκτιμώμενη αξία του να κυμαίνεται από 200.000 έως 400.000 δολάρια.

Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο, στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Propstore, με κινηματογραφικά αναμνηστικά, εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές.

Η δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου στο Λος Άντζελες, όπου θα παρουσιαστούν περισσότερα από 400 συλλεκτικά αντικείμενα. Θα ακολουθήσουν τρεις ημέρες δημοπρασιών με τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στον ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» (1977). Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη ποπ κουλτούρας και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Christie’s το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.

John Travolta's Saturday Night Fever suit could fetch £300,000 at auction https://t.co/cdbmyY2u41 — Sky News (@SkyNews) July 30, 2026

Το ακριβότερο αντικείμενο της δημοπρασίας είναι μια μαριονέτα ύψους 38 εκατοστών του γορίλα Mighty Joe Young, η οποία χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας stop-motion του 1949. Σύμφωνα με τον Propstore, πρόκειται για το μοναδικό σωζόμενο ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή και η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του κυμαίνεται από 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια.

John Travolta, all’asta il completo de “La febbre del sabato sera”: la stima lascia senza parole https://t.co/sx3rNgqeRr — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) July 31, 2026

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ακόμη η στολή του Frank the Rabbit, που φόρεσε ο Τζέιμς Ντιβάλ στην ταινία Donnie Darko (2001), καθώς και το αυθεντικό απολιθωμένο κουνούπι σε κεχριμπάρι από το Jurassic Park (1993), το αντικείμενο γύρω από το οποίο ξεκινά η πλοκή της ταινίας. Και τα δύο εκτιμάται ότι θα πωληθούν έναντι 100.000 έως 200.000 δολαρίων.

John Travolta, il celebre abito di «La febbre del sabato sera» va all'asta: potrebbe raggiungere 350mila euro https://t.co/IIKGrruXVp July 31, 2026

Ξεχωρίζει επίσης η ξύλινη ιπτάμενη σανίδα (hoverboard) που χρησιμοποιήθηκε από τον Μάρτι ΜακΦλάι, τον οποίο υποδύθηκε ο Μάικλ Τζ. Φοξ, στην ταινία Back to the Future Part II. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της κινηματογραφικής σειράς, αναμένεται να φτάσει σε τιμή έως και 300.000 δολάρια.

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