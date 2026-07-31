Αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης των Ευρωπαίων: Πόσα χρόνια εργασίας θα «φορτωθούν», τι προβλέπεται για τους Έλληνες

Takeaways by to pontiki AI Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σχεδιάζουν σημαντική αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως τα τέλη της δεκαετίας του 2060 για λόγους δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να ανέλθει στα 66,7 έτη για τους άνδρες και στα 66,6 για τις γυναίκες.

Η Δανία προβλέπεται να εφαρμόσει το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης, φτάνοντας τα 74 έτη, ενώ η Τουρκία θα καταγράψει τη μεγαλύτερη μεταβολή με αυξήσεις άνω των δέκα ετών.

Η γήρανση του πληθυσμού επιβάλλει αυτές τις προσαρμογές, καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων αναλογικά με τους εργαζόμενους αυξάνεται ραγδαία διεθνώς.

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Περίπου τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών αναμένεται να αυξήσουν το όριο συνellταξιοδότησης για τους άνδρες, ενώ τα τρία τέταρτα θα το αυξήσουν για τις γυναίκες.

Ποιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του Euronews, η ηλικία συνταξιοδότησης στην ΕΕ αυξάνεται από 64,7 σε 66,7 έτη για τους άνδρες και από 64 σε 66,6 έτη για τις γυναίκες έως τα τέλη της δεκαετίας του 2060.

The retirement age in the EU for men will rise from 64.7 to 66.7 years by the late 2060s. For women, it will increase from 64 to 66.4 years. https://t.co/5WAJwtvT8a — euronews (@euronews) July 31, 2026

Σύμφωνα με στοιχεία από 32 χώρες, το όριο συνταξιοδότησης για τους άνδρες αυξάνεται σε 21 χώρες και για τις γυναίκες σε 24.

Στην ΕΕ, το τυπικό όριο συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 χρόνια για τους άνδρες και 2,6 χρόνια για τις γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Pensions at a Glance 2025.

Η σύγκριση γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που συνταξιοδοτούνται το 2024 και όσων μπήκαν στην αγορά εργασίας στα 22 τους την ίδια χρονιά, με την υπόθεση μιας αδιάλειπτης επαγγελματικής πορείας. Η δεύτερη ομάδα θα συνταξιοδοτηθεί τυπικά στα τέλη της δεκαετίας του 2060.

«Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης παραμένει μια συνήθης στρατηγική για τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων χωρίς μείωση των επιπέδων των συντάξεων», αναφέρει η έκθεση.

«Εναλλακτικά, η δημοσιονομική βιωσιμότητα μπορεί να επιδιωχθεί μέσω αύξησης των εισφορών ή μείωσης των παροχών».

Σε ποιες χώρες συνταξιοδοτούνται νωρίτερα οι άνδρες και πού αργότερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2024, το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης για άνδρες είναι τα 67 έτη, στη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ολλανδία. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 64,7 έτη.

Η Τουρκία αποτελεί σημαντική εξαίρεση, με όριο συνταξιοδότησης τα 52 έτη. Το αμέσως χαμηλότερο είναι τα 62, στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, η Γερμανία έχει το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης για άνδρες, στα 66,2 έτη, ενώ η Γαλλία το χαμηλότερο, στα 64,3.

Πού θα φτάσουν τα 70 ή και παραπάνω τα όρια συνταξιοδότησης των ανδρών

Στην ΕΕ, οι άνδρες που μπήκαν στην αγορά εργασίας στα 22 τους το 2024 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν, κατά μέσο όρο, στα 66,7 έτη, γύρω στο 2069.

Η Δανία θα έχει το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης για άνδρες, στα 74 έτη. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2060, θα φτάσει τα 71 στην Εσθονία και τα 70 στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Κύπρο.

Το χαμηλότερο όριο συνταξιοδότησης για άνδρες θα είναι τα 62 έτη στη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι άνδρες στην Ιταλία θα έχουν το υψηλότερο μελλοντικό όριο συνταξιοδότησης, στα 70 έτη, ακολουθούμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, στα 68, και τη Γερμανία, στα 67. Το όριο συνταξιοδότησης για άνδρες θα είναι 65 έτη τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.

13χρόνια παραπάνω θα δουλέψουν οι Τούρκοι

Οι άνδρες στην Τουρκία θα αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, καθώς το όριο συνταξιοδότησης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13 χρόνια, από τα 52 στα 65.

Στη Δανία θα σημειωθεί αύξηση επτά ετών για τους άνδρες, ενώ ακολουθούν η Εσθονία, η Ιταλία, η Σλοβακία και η Κύπρος, όπου η άνοδος θα είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Το όριο συνταξιοδότησης των ανδρών θα αυξηθεί κατά τέσσερα χρόνια τόσο στη Σουηδία, φτάνοντας τα 70, όσο και στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 66. Θα αυξηθεί κατά τρία χρόνια στην Ολλανδία, στα 70, και στη Φινλανδία, στα 68.

Η αύξηση θα είναι επίσης τουλάχιστον δύο χρόνια στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το όριο συνταξιοδότησης θα φτάσει τα 68, καθώς και στην Τσεχία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο, όπου θα φτάσει τα 67.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία, οι άνδρες θα δουν αυξήσεις μικρότερες του ενός έτους, ενώ σε αρκετές άλλες χώρες το όριο συνταξιοδότησης θα παραμείνει αμετάβλητο.

Σε ποιες χώρες οι γυναίκες έχουν τα υψηλότερα όρια συνταξιοδότησης

Για τις γυναίκες, η Δανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν σήμερα το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης, στα 67 έτη. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 64.

Η Τουρκία έχει μακράν το χαμηλότερο σημερινό όριο συνταξιοδότησης για γυναίκες, στα 49 έτη, ακολουθούμενη από την Πολωνία, στα 60.

Στην ΕΕ, οι γυναίκες που μπήκαν στην αγορά εργασίας στα 22 τους το 2024 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν, κατά μέσο όρο, στα 66,6 έτη, δηλαδή 2,6 χρόνια αργότερα από τις γυναίκες που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024.

Όπως και στους άνδρες, η Δανία θα έχει το υψηλότερο μελλοντικό όριο συνταξιοδότησης για γυναίκες, στα 74 έτη. Στην Εσθονία προβλέπεται να φτάσει τα 71 και στην Ιταλία τα 70, ενώ στην Ολλανδία, τη Σουηδία και την Κύπρο οι γυναίκες θα συνταξιοδοτούνται επίσης στα 70.

Εντός της ΕΕ, η Πολωνία θα εξακολουθεί να έχει το χαμηλότερο όριο συνταξιοδότησης για γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας του 2060, στα 60 έτη.

Στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, οι γυναίκες στην Ιταλία θα έχουν το υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης, στα 70 έτη, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο, στα 68. Το όριο συνταξιοδότησης για γυναίκες θα φτάσει τα 67 στη Γερμανία και τα 65 στη Γαλλία και την Ισπανία.

Καθώς το σημερινό όριο συνταξιοδότησης για γυναίκες στην Τουρκία είναι εξαιρετικά χαμηλό, η χώρα θα καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση: 14 χρόνια, από τα 49 στα 63.

Η άνοδος θα είναι 6,2 χρόνια στην Ιταλία και επτά χρόνια στη Δανία. Αυξήσεις τουλάχιστον τεσσάρων ετών προβλέπονται επίσης στην Εσθονία, κατά 6,3 χρόνια, στη Σλοβακία, 5,8, στην Κύπρο, πέντε, στη Ρουμανία, 4,8, στην Αυστρία, 4,5, και στη Σουηδία και την Ελλάδα, από τέσσερα χρόνια η καθεμία.

Στην Ισπανία, το όριο συνταξιοδότησης για γυναίκες θα παραμείνει στα 65 έτη. Στη Γερμανία και τη Γαλλία η αύξηση θα είναι μικρότερη του ενός έτους, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι δύο χρόνια.

Πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα από τους γηρασμένους πληθυσμούς

Σε ορισμένες χώρες, οι μεταβολές στο προσδόκιμο ζωής θα επηρεάσουν το όριο συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, η Δανία ενδέχεται να χαλαρώσει τον υφιστάμενο άμεσο σύνδεσμο ανάμεσα στο όριο συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής.

Σε αυτή την περίπτωση, «το προβλεπόμενο μελλοντικό τυπικό όριο συνταξιοδότησης θα ήταν χαμηλότερο από τα 74», σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι πληθυσμοί στις χώρες του ΟΟΣΑ θα γερνούν ταχύτερα τα επόμενα 25 χρόνια. Για κάθε 100 ανθρώπους ηλικίας 20 έως 64 ετών, ο αριθμός των ατόμων 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί από 33 το 2025 σε 52 το 2050. Το 2000, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 22.

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