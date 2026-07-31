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31.07.2026 21:10

Η φωτιά απειλεί τη Λιβαδόστρα Βοιωτίας: «Είναι 50 μέτρα από σπίτια, θα καούμε», λέει κάτοικος 

31.07.2026 21:10
voiatia

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Τον οικισμό της Λιβαδόστρας στη Βοιωτία απειλεί πλέον η φωτιά.

Κάτοικος εξήγησε μιλώντας στο OPEN ότι η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων από τον οικισμό και ζήτησε να επιστρέψουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. «Είναι στα 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού, θα καούμε ζωντανοί», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα απεγκλωβίστηκαν 254 άτομα από τον Άγιο Βασίλειο και με σκάφη του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής μεταφέρθηκαν στη Λιβαδόστρα.

Ο αντιδήμαρχος Πλαταιών Βοιωτίας επιβεβαίωσε μιλώντας στο ίδιο κανάλι ότι η φωτιά πλέον απειλεί και τη Λιβαδόστρα. «Στον κόλπο Καλαμάκι, Άγιο Βασίλειο δεν έχει μείνει τίποτα να καεί. Κάηκαν όλα. Σώσαμε τα σπίτια και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μένουν σε επιφυλακή για αναζοπυρώσεις. Η φωτιά, όμως, πέρασε το Καλαμάκι και πήγε στη Λιβαδοστράτα. Έχω ενημέρωσε ότι την έχουν προλάβει, αλλά υπάρχει κίνδυνος γιατί είναι πολύ μεγάλος ο ελαιώνας».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 22:09
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ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί τη Λιβαδόστρα Βοιωτίας: «Είναι 50 μέτρα από σπίτια, θα καούμε», λέει κάτοικος 

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