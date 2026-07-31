Μάγεψε την τηλεθέαση η χθεσινή (30/7) μπαλίτσα

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Τα βλέπετε. Τα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟ και ΠΑΟΚ «ανέστησαν» την τηλεθέαση.

Οι απευθείας μεταδόσεις των αναμετρήσεων των δύο ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες αγωνίζονται, σε αυτή τη στιγμή για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση καθεμίας, έφεραν κόσμο σε ΣΚΑΪ και Open αντιστοίχως.

Από κει και κάτω στο τηλεβαρόμετρο της Nielsen πλασαρίστηκαν κυρίως οι συνήθειες σειρές με τις επαναλήψεις επεισοδίων τους- ξεχώρισε στη μέση της 10αδας το «IQ 160»- αλλά πέρασαν στο στριμωξίδι και δύο δελτία ειδήσεων, το μεσημεριανό του ΣΚΑΪ και το κεντρικό του Alpha.

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