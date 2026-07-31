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31.07.2026 20:20

Μάγεψε την τηλεθέαση η χθεσινή (30/7) μπαλίτσα

31.07.2026 20:20
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Τα βλέπετε. Τα ευρωπαϊκά μάτς ΠΑΟ και ΠΑΟΚ «ανέστησαν» την τηλεθέαση.

Οι απευθείας μεταδόσεις των αναμετρήσεων των δύο ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις οποίες αγωνίζονται, σε αυτή τη στιγμή για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση καθεμίας, έφεραν κόσμο σε ΣΚΑΪ και Open αντιστοίχως. 

Από κει και κάτω στο τηλεβαρόμετρο της Nielsen πλασαρίστηκαν κυρίως οι συνήθειες σειρές με τις επαναλήψεις επεισοδίων τους- ξεχώρισε στη μέση της 10αδας το «IQ 160»- αλλά πέρασαν στο στριμωξίδι και δύο δελτία ειδήσεων, το μεσημεριανό του ΣΚΑΪ και το κεντρικό του Alpha.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 20:33
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Ο Τραμπ αναζητά διέξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά η σύγκρουση διευρύνεται

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