Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

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Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Παρασκευή την προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία, προχωρώντας στην επαναφορά ελέγχων στα θαλάσσια και αεροπορικά σύνορα, όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Μετανάστευσης και Ασφάλειας των Συνόρων της Ιταλίας, η οποία εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική. Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Λοράν Νουνιέζ, κατά την οποία συμφωνήθηκε η ενίσχυση των ελέγχων στα κοινά σύνορα των δύο χωρών.

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να μην διχαστούν με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, αντιδρώντας στην έντονη κριτική ορισμένων, μεταξύ αυτών της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρζια Μελόνι. «Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Θέουτα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης συνοριακής κρίσης, μετά τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων Μαροκινών να περάσουν στην ισπανική επικράτεια. Από την πλευρά του, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ότι η πλειονότητα των ατόμων που διέσχισαν τα σύνορα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επικαλέστηκαν σήμερα τις εικόνες από τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους και να επιτεθούν στην αριστερά.

57 νεκροί, χιλιάδες επιστρέφουν στο Μαρόκο

Πενήντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα αυτόν.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, στην πλευρά του Μαρόκου, πρόσθεσε. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και επτά αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους.

🇪🇸🇲🇦 FLASH | L'Espagne et le Maroc ont conclu un ACCORD pour renvoyer « le plus rapidement possible » l'ensemble des migrants entrés illégalement à Ceuta ces derniers jours.



Madrid et Rabat annoncent également un RENFORCEMENT de leur coopération afin de faire face à cet afflux… https://t.co/0MawZRiLI0 July 30, 2026

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οχήματα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων, ενώ δεκάδες επίδοξοι μετανάστες κοιτούσαν από έναν λόφο, αδυνατώντας να περάσουν στη Θέουτα.

Στο Μαρόκο έχουν επιστρέψει ήδη περισσότεροι από 48.000 μετανάστες, από τους περίπου 60.000 που εισήλθαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. «Αναχωρήσεις από τη Θέουτα προς το Μαρόκο έως τις 18:00 της 31ης Ιουλίου: περισσότερες από 48.300», αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί ήρθα, και τώρα επιστρέφω», είπε ένας νεαρός που δήλωσε ότι κατάγεται από την Ταγγέρη. «Δεν έχω φάει από χθες το μεσημέρι, αν και είχα χρήματα μαζί μου (…) Αυτό που κάνουμε δεν είναι ούτε καλό, ούτε ευχάριστο».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε σήμερα στη Θέουτα και δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», σημειώνοντας ότι, με τη συνεργασία του Μαρόκου, επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράνομα στον θύλακα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η ένωση αστυνομικών της Ισπανίας AUGC ανέφερε ότι την Πέμπτη ήταν ελάχιστοι οι αστυνομικοί που φρουρούσαν τον φράκτη και για αυτό αδυνατούσαν να σταματήσουν την εισβολή.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τη μαζική εισροή ενδέχεται να ήταν η απόφαση που έλαβε αυτόν τον μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, με βάση την οποία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται συνοπτικά η είσοδος σε μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι ακόμη και αυτή η απόφαση δεν απαγορεύει την απέλασή τους.

Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συνέρρευσαν στην πόλη Φντιντέκ τη νύχτα, παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν να φεύγουν από την πόλη σήμερα. Μολονότι ο «δρόμος» προς τη Θέουτα έδειχνε κλειστός, κάποιες ομάδες έψαχναν στην ακτή εναλλακτικούς τρόπους για να παρακάμψουν τον φράκτη.

«Άργησα», είπε απλά ο 32χρονος Μπραχίμ από την Ταγγέρη, ο οποίος ήλπιζε ότι θα περνούσε στη Θέουτα αλλά βρήκε κλειστή την πύλη. Μεταξύ αυτών που συγκεντρώθηκαν για να περάσουν ήταν γυναίκες και παιδιά, όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

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