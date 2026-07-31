Η ακροδεξιά επιχαίρει με τις εικόνες από τη Θέουτα: «Εισβολή στη Δύση», είδε ο Τραμπ

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά επικαλέστηκαν σήμερα τις εικόνες από τους χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους και να επιτεθούν στην αριστερά.

«Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια αν κερδίσει η λάθος πλευρά», δηλαδή οι Δημοκρατικοί, προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε χθες Πέμπτη ότι θέλει να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη ζώνη Σένγκεν – έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται. «Η Ιταλία δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα», είπε η ακροδεξιά πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας τις «σοκαριστικές εικόνες» από τη Θέουτα.

60.000 μετανάστες έφτασαν στη Θέουτα

Εξήντα χιλιάδες μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το μεγαλύτερο κύμα αφίξεων από το 2021.

Υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος είπε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες ότι σήμερα δεν υπάρχει κάποια «κινητικότητα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο». Όμως, από την Ουάσιγκτον μέχρι την Πράγα, τα ακροδεξιά κόμματα βρήκαν την ευκαιρία να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτική τους που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού προγράμματός τους.

«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια ατυχής υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και των πολιτικών της παγκοσμιοποίησης εκ μέρους της ριζοσπαστικής αριστεράς, που επέτρεψαν την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ο ιδεολογικός εκπρόσωπος του δόγματος «Πρώτα η Αμερική».

Επικαλούμενος τις εικόνες από τη Θέουτα, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ προειδοποίησε: «Οι Δημοκρατικοί το επέβαλαν αυτό στην Αμερική καθημερινά επί τα τέσσερα χρόνια του (Τζο) Μπάιντεν και θα το ξανακάνουν αμέσως, αλλά σε κλίμακα απείρως μεγαλύτερη, αν κερδίσουν έστω και την παραμικρή εξουσία».

Στο στόχαστρο η Ισπανία

Στην Ευρώπη, η ακροδεξιά επιτίθεται στη σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, ένας εθνικιστής δισεκατομμυριούχος, σύμμαχος ακροδεξιών κομμάτων, κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι επέτρεψε να μπουν οι μετανάστες στη Θέουτα «αποκλειστικά με στόχο να επανεκλεγεί».

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το 2015, η Άγγελα Μέρκελ προσκάλεσε τους παράτυπους μετανάστες να έρθουν στη Γερμανία για πολιτικούς λόγους, για να κερδίσει τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους (…) Η ισπανική κυβέρνηση σήμερα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα», είπε, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησής του.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκε και η Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν. Η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές κατήγγειλε «τις μαζικές και συντονισμένες εισόδους (…) που ενθαρρύνονται από την ισπανική κυβέρνηση».

«Η Θέουτα μετατράπηκε σε ερείπια από τη μια μέρα στην άλλη», ισχυρίστηκε σε ανάρτησή της η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλις Βάιντελ, καλώντας τις γερμανικές αρχές να «ασφαλίσουν» τα σύνορα της χώρας.

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