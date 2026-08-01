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01.08.2026 00:03

Δύσκολη νύχτα στο νότιο Ρέθυμνο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές

01.08.2026 00:03
kriti nyxta fotia – new

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‘Αλλη μία δύσκολη νύχτα προδιαγράφεται για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, όλες οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Πάντως όπως αυτό έγινε σαφές δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές, όπως αυτό διαφαίνονταν τις προηγούμενες ώρες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive το βράδυ της Παρασκευής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, τουλάχιστον δύο φορές έγινε προσπάθεια για να ξεκινήσουν ρίψεις νερού από αέρος τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό.

“Οι επίγειες δυνάμεις, περίπου 300 άτομα παλεύουν όπως μπορούν με τις φλόγες. Ελπίζουμε ότι αύριο η εικόνα θα είναι βελτιωμένη, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στους ανέμους, και θα γίνει νέα προσπάθεια. Δυστυχώς, όμως, απόψε, η φωτιά ανέβηκε ψηλά”, τόνισε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Παρά το γεγονός ότι η συνολική εικόνα εμφανίστηκε σήμερα το πρωί καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κράτησαν σε διαρκή επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με το βάρος των επιχειρήσεων να πέφτει κυρίως στην Πρέβελη, τις Κεραμές, τον Δρυμίσκο και τον Ασώματο.

Διαδοχικές εκκενώσεις μέσω του 112

Η δυναμική εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτυπώθηκε και στα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για την προστασία κατοίκων και επισκεπτών.

Στις 15:47 ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς τα Λευκόγεια. Ακολούθησε στις 16:20 μήνυμα για την απομάκρυνση από τον Δρυμίσκο προς το Σπήλι, στις 16:40 νέο μήνυμα για τις Κεραμές με κατεύθυνση προς τον Κισσό Κάμπο, ενώ στις 16:44 ζητήθηκε η απομάκρυνση από την περιοχή Δρυμισκιανό Αμμούδι προς την Τριόπετρα.

Οι συνεχείς ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης αποτυπώνουν τις διαρκείς μεταβολές των μετώπων, καθώς οι αναζωπυρώσεις, ενισχυόμενες από τους ανέμους, δημιουργούν νέες εστίες και μεταβάλλουν συνεχώς την επιχειρησιακή εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες σε όλη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν κάθε νέα αναζωπύρωση.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται άμεσα με τα μηνύματα του 112, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο μεταβάλλονται διαρκώς και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Στο μεταξύ, παράλληλα με τη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, συνεχίζονται και οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τα αίτια της πυρκαγιάς. Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω άσκησε η εισαγγελική αρχή Ρεθύμνου σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στον δήμο Αγίου Βασιλείου.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται αύριο στον ανακριτή Ρεθύμνου προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Γιάννης Παρασύρης, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία και συγκεκριμένα ανέφερε: «Ως συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου σας μεταφέρω ως δεδομένο ότι αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεω. Αναμένουμε την επίσημη θέση του ΔΕΔΔΗΕ μέσω της πραγματογνωμοσύνης του».

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