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31.07.2026 23:15

Στο Λαύριο το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά: Επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο

31.07.2026 23:15
blue star paros – new

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Αναγκαστικό κατάπλου στο λιμάνι του Λαυρίου έκανε το Blue Star Paros, για να αποβιβάσει ασθενή που βρισκόταν στο πλοίο, που είχε προορισμό τη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο που είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για τη Σύρο «έδεσε» κατεπειγόντως στο λιμάνι του Λαυρίου.

Ο 43χρονος Έλληνας ασθενής αποβιβάστηκε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ενώ στη συνέχεια το Blue Star Paros απέπλευσε και συνέχισε το δρομολόγιό του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 23:48
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