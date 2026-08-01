search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 01:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.08.2026 00:39

Νικόλ Κίντμαν: Παπαράτσι την απαθανάτισαν στην πανάκριβη Φεράρι του επιχειρηματία με τον οποίο ταξίδεψε στην Ιταλία

01.08.2026 00:39
nicole kidman 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο, μετά τις τελευταίες κοινές εμφανίσεις της με τον επιχειρηματία και επενδυτή Μάικλ Ράινσταϊν στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να αποχωρεί από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μαζί με τον Ράινσταϊν, λίγες ημέρες μετά από κοινό ταξίδι τους στην Ιταλία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας την παρέλαβε από το αεροδρόμιο με τη Ferrari 296 GTB του, αξίας περίπου 340.000 δολαρίων, έπειτα από την άφιξή της με ιδιωτικό αεροσκάφος από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε παραστεί στην πρεμιέρα της σειράς Lioness.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο τους εμφανίζονται να συνομιλούν χαλαρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ η Κίντμαν χαμογελά εμφανώς.

Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι πριν από λίγες ημέρες οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην Ιταλική Ριβιέρα, όπου η ηθοποιός απολάμβανε ένα Aperol Spritz δίπλα στην πισίνα, ενώ αντάλλασσαν χαλαρές στιγμές και συζητήσεις.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, σύμφωνα με την οποία «μετά από όλα όσα πέρασε, αξίζει να βρει την ευτυχία».

Καμία επίσημη επιβεβαίωση

Μέχρι στιγμής ούτε η Νικόλ Κίντμαν ούτε ο Μάικλ Ράινσταϊν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποί τους δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά αιτήματα των μέσων.

Τα δημοσιεύματα έρχονται λίγους μήνες μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2006. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ξένα μέσα, το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις αρχές του έτους, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει και άλλες φήμες που συνέδεαν την Κίντμαν με διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς καμία από αυτές να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Διαβάστε επίσης:

Τζον Τραβόλτα: Στο «σφυρί» το κοστούμι του από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» – Πόσα εκτιμάται ότι μπορεί να… πιάσει

Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στα social

Νατάσα Θεοδωρίδου – Δέσποινα Βανδή: Για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή του NOX





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floges pyrosbestes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εθελοντές φροντίζουν τρομαγμένο σκυλάκι (Video)

nicole kidman 88- new
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Παπαράτσι την απαθανάτισαν στην πανάκριβη Φεράρι του επιχειρηματία με τον οποίο ταξίδεψε στην Ιταλία

kriti nyxta fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολη νύχτα στο νότιο Ρέθυμνο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές

f35 crash
ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Συνετρίβη μαχητικό F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση (Video)

ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 46χρονος που έπεσε σε φωταγωγό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tiganito_gala_sintagi3007
CUCINA POVERA

Γλυκό τηγανητό γάλα

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

garides_voutyrates
CUCINA POVERA

Μεσογειακές γαρίδες, βουτυράτες και σκορδάτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 01:04
floges pyrosbestes – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εθελοντές φροντίζουν τρομαγμένο σκυλάκι (Video)

nicole kidman 88- new
LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Παπαράτσι την απαθανάτισαν στην πανάκριβη Φεράρι του επιχειρηματία με τον οποίο ταξίδεψε στην Ιταλία

kriti nyxta fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολη νύχτα στο νότιο Ρέθυμνο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις, δεν κινδυνεύει το χωριό Κεραμές

1 / 3