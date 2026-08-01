Νικόλ Κίντμαν: Παπαράτσι την απαθανάτισαν στην πανάκριβη Φεράρι του επιχειρηματία με τον οποίο ταξίδεψε στην Ιταλία

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Η προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν βρέθηκε για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο, μετά τις τελευταίες κοινές εμφανίσεις της με τον επιχειρηματία και επενδυτή Μάικλ Ράινσταϊν στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 59χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να αποχωρεί από το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μαζί με τον Ράινσταϊν, λίγες ημέρες μετά από κοινό ταξίδι τους στην Ιταλία. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας την παρέλαβε από το αεροδρόμιο με τη Ferrari 296 GTB του, αξίας περίπου 340.000 δολαρίων, έπειτα από την άφιξή της με ιδιωτικό αεροσκάφος από τη Νέα Υόρκη, όπου είχε παραστεί στην πρεμιέρα της σειράς Lioness.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο τους εμφανίζονται να συνομιλούν χαλαρά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ η Κίντμαν χαμογελά εμφανώς.

Η Daily Mail αναφέρει ακόμη ότι πριν από λίγες ημέρες οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην Ιταλική Ριβιέρα, όπου η ηθοποιός απολάμβανε ένα Aperol Spritz δίπλα στην πισίνα, ενώ αντάλλασσαν χαλαρές στιγμές και συζητήσεις.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού, σύμφωνα με την οποία «μετά από όλα όσα πέρασε, αξίζει να βρει την ευτυχία».

Nicole Kidman takes a spin with rumored boyfriend Michael Reinstein in his $340K Ferrari after their trip to Italy https://t.co/d9HJnCY4Wt July 31, 2026

Καμία επίσημη επιβεβαίωση

Μέχρι στιγμής ούτε η Νικόλ Κίντμαν ούτε ο Μάικλ Ράινσταϊν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωποί τους δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά αιτήματα των μέσων.

Τα δημοσιεύματα έρχονται λίγους μήνες μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 2006. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ξένα μέσα, το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις αρχές του έτους, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει και άλλες φήμες που συνέδεαν την Κίντμαν με διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς καμία από αυτές να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

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