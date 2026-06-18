Νικόλ Κιντμαν: Σε νέα σχέση με επιχειρηματία η ηθοποιός, μετά το διαζύγιό της

Πάμε για… άλλα, φαίνεται ότι σκέφτηκε η Νικόλ Κίντμαν, λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν και φέρεται έτοιμη να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ηθοποιός είναι σε νέα σχέση με γνωστό επιχειρηματία, ωστόσο όλα εξελίσσονται διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το ειδύλλιο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες, με πηγή να δηλώνει: «Η σχέση αναπτύσσεται αθόρυβα τους τελευταίους μήνες και οι δυο τους την κρατούν σε εξαιρετικά χαμηλούς τόνους, μακριά από τη δημόσια σφαίρα».

Nicole Kidman romantically linked to 'high profile businessman' following split with Keith Urban https://t.co/QkD4IdrkdN — Daily Mail (@DailyMail) June 18, 2026

Το διαζύγιο – έκπληξη μετά από 19 χρόνια

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν υπήρξαν παντρεμένοι για σχεδόν δύο δεκαετίες και χώρισαν τον Σεπτέμβριο του 2025. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Σάντεϊ Ρόουζ, 17 ετών, και τη Φέιθ Μάργκαρετ, 15 ετών.

Ο χωρισμός τους έσκασε σαν «βόμβα» στο Χόλιγουντ, καθώς το ζευγάρι δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για σχόλια στα 19 χρόνια συνύπαρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες ξένων μέσων ενημέρωσης η έλλειψη οικειότητας και τα φορτωμένα προγράμματα και των δύο ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σταδιακά στη ρήξη.

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