search
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 15:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.03.2026 13:46

Κιθ Έρμπαν: Από τις μεγάλες σκηνές, τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοιο μετά το δαπανηρό διαζύγιο με τη Νικόλ Κίντμαν

Στην αρκετά διαφορετική νέα του καθημερινότητα φαίνεται ότι πρoσαρμόζεται ο Κιθ Έρμπαν μετά τον χωρισμό του από τη Νικόλ Κίντμαν, καθώς η επαγγελματική του δραστηριότητα μοιάζει, πια, εμφανώς περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν.

Ο 58χρονος τραγουδιστής της κάντρι μουσικής εμφανίστηκε πρόσφατα σε κρουαζιερόπλοιο με προορισμό τις Μπαχάμες, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Top Shelf Country Cruise, μπροστά σε κοινό που μετά βίας ξεπερνούσε τα 1.000 άτομα.

Η συγκεκριμένη εταιρεία κρουαζιέρας συνεργάζεται με γνωστά ονόματα της κάντρι σκηνής, όπως οι Ράιλι Γκριν, Κρις Γιανγκ και Λόρεν Αλέινα, προσφέροντάς τους αμοιβή και φιλοξενία με αντάλλαγμα εμφανίσεις για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με πηγές, ο Κιθ Έρμπαν, ο οποίος στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε πολύ μεγαλύτερους χώρους, δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη συνεργασία.

«Είναι το είδος της δουλειάς που ο Κιθ δεν θα δεχόταν όσο ήταν παντρεμένος με τη Νικόλ Κίντμαν», ανέφερε πηγή στο περιοδικό New Idea.

Η εμφάνισή του αυτή έχει, μαλιστα, πυροδοτήσει ερωτήματα σχετικά με την οικονομική του κατάσταση, παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια η περιουσία του εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και το διαζύγιο του ζευγαριού ολοκληρώθηκε χωρίς υποχρέωση καταβολής διατροφής ή άλλης οικονομικής στήριξης, εκτιμάται ότι το κόστος της διαδικασίας ήταν ιδιαίτερα υψηλό και για τις δύο πλευρές.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές -ανεξαρτήτως των απολαβών- η νέα αυτή επαγγελματική δραστηριότητα βοηθά τον καλλιτέχνη να διατηρείται ενεργός.

«Τα κρουαζιερόπλοια δεν είναι ακριβώς ονειρική δουλειά, αλλά καλύπτουν τα έξοδα και του δίνουν κάτι να απασχολείται τώρα που το διαζύγιο έχει ολοκληρωθεί» ανέφεραν.

Πηγές αναφέρουν ότι, παρά τη θετική στάση που προσπαθεί να διατηρήσει, η μετάβαση από τις μεγάλες, sold-out περιοδείες σε εμφανίσεις σε κρουαζιερόπλοια αποτελεί -αν μη τι άλλο- μια σημαντική αλλαγή.

Την ίδια ώρα, ο τραγουδιστής φέρεται να συνεχίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματά του σε συνεργασία με νέα ομάδα μάνατζμεντ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν δεν βρίσκεται με τα παιδιά του, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, ζει μια πιο απομονωμένη ζωή στο Νάσβιλ.

Η επιμέλεια των παιδιών, βάσει της συμφωνίας του διαζυγίου που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, έχει δοθεί κατά κύριο λόγο στη Νικόλ Κίντμαν, η οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μαζί τους.

Διαβάστε επίσης:

Πασχάλης: Ξεσπά μπροστά στην κάμερα – «Έχει παρατραβήξει το πράγμα, φτάνει!» (Video)

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Άλκηστις Πρωτοψάλτη (Video)

Eurovision: Ο Akylas επέστρεψε από την περιοδεία του στη Φινλανδία με αμυγδαλίτιδα – «Περάσαμε ωραία…» (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

USS Gerald R. Ford: Ακόμα και το ενδεχόμενο σαμποτάζ από το πλήρωμα εξετάζει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

ΣΙΝΕΜΑ

Η ζωή του θρύλου Ζωρζ Σεν-Πιερ γίνεται ταινία

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

25η Μαρτίου: Το σαρδάμ του Τασούλα – «Να το πάμε από την αρχή» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου στα Χανιά: Πολίτης παρέλασε μόνος του μετά την ακύρωση των εορτασμών λόγω κακοκαιρίας (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήσαμε το αεροπλανοφόρο Lincoln – Reuters: Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό πολέμου – Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3