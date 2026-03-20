Nicole Kidman: Οι φήμες για νέα σχέση της ηθοποιού και η αντίδραση του Keith Urban (Photos)

Πληγωμένος φαίνεται ότι είναι ο Κιθ Έρμπαν μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν τη Νικόλ Κίντμαν να έχει έρθει πολύ κοντά με τον Σάιμον Μπέικερ.

Αφορμή για τις εν λόγω φήμες στάθηκαν η φωτογραφίες των δυο ηθοποιών σε πρόσφατη εμφάνισή τους όπου απεικονίζονται πιασμένοι χέρι χέρι.

Συγκεκριμένα, οι δύο ηθοποιοί, που υποδύονται παντρεμένο ζευγάρι στη νέα παραγωγή του Amazon Prime, εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στην πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη στις 3 Μαρτίου, εμφανώς ευδιάθετοι.

Στην ίδια εκδήλωση, η Κίντμαν δήλωσε ότι η χημεία τους «πάλλεται», με τον Μπέικερ να απαντά με χιούμορ: «Δεν φιλάω και δεν αποκαλύπτω».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Woman’s Day, ο Έρμπαν φέρεται να έχει επηρεαστεί έντονα από τις εικόνες των δύο ηθοποιών, με πηγή να αναφέρει ότι «ήταν σαν να βλέπει τον καλύτερό του φίλο με τη σύντροφό του».

Η ίδια πηγή υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής ελπίζει πως οι εμφανίσεις τους έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα και δεν αντανακλούν πραγματική σχέση, σημειώνοντας ότι ακόμη και η φημολογία τον έχει επηρεάσει αρνητικά.

«Ελπίζει ότι πρόκειται για υπερβολή για τις ανάγκες της δημοσιότητας. Ακόμη κι έτσι, όμως, το εκλαμβάνει ως προδοσία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κίντμαν διατηρεί φιλική σχέση με τον Μπέικερ εδώ και δεκαετίες και γνωρίζει επίσης την πρώην σύζυγό του, Ρεμπέκα Ριγκ, με την οποία χώρισε το 2020.

Ο 58χρονος τραγουδιστής παρευρέθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου σε φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νάσβιλ.

Παρά τα δημοσιεύματα που υ[οστηρίζουν ότι δυσκολεύται να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα στην προσωπικήτου ζωή, ο Έρμπαν εμφανίστηκε ευδιάθετος καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Ο τραγουδιστής ανέβηκε αργότερα στη σκηνή, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι με την κιθάρα του, σε μια στιγμή που φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά.

Σημειώνεται ότι η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε περίπου δύο μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την ηθοποιό έπειτα από 19 χρόνια γάμου.

