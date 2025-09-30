Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου

Χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, όπως επιβεβαιώνεται από αμερικανικά μέσα.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, οι έντονοι ρυθμοί εργασίας τους στάθηκαν αιτία ώστε να δημιουργηθεί απόσταση ανάμεσά τους.

«Ο Κιθ δεν βλέπει ποτέ τη Νικόλ, είτε εκείνη γυρίζει ταινία είτε εκείνος είναι σε περιοδεία. Υπήρχε πολλή αγάπη μεταξύ τους και ίσως να μη φτάσουν στο διαζύγιο, αλλά η σχέση τους δεν λειτουργεί πια ως ζευγάρι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Ιούνιο, όταν παρακολούθησαν μαζί αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο μουσικός

Το «TMZ» δημοσιοποίησε πρώτο τα νέα, σημειώνοντας ότι οι δυο τους ζούσαν χωριστά από το καλοκαίρι και ότι ο μουσικός έχει μετακομίσει από την οικογενειακή εστία.

«Δεν το ήθελε αυτό η Νικόλ, πάλευε για να σώσει τον γάμο», ανέφερε φίλος του ζευγαριού στο «PEOPLE».

Η αδερφή της Νικόλ, Αντόνια, όπως και όλη η οικογένεια Κίντμαν στέκεται στο πλευρό της ηθοποιού για να την υποστηρίξουν, αναφέρει το ρεπορτάζ του «PEOPLE».

Η γνωριμία τους

Η 58χρονη Κίντμαν και ο 57χρονος Έρμπαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 στο γκαλά “G’Day USA” στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση που προωθούσε την κοινή τους πατρίδα, την Αυστραλία.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις πριν δημοσιοποιήσουν τον αρραβώνα τους και πριν παντρευτούν στο Σίδνεϊ, τον Ιούνιο του 2006.

Τους πρώτους μήνες του γάμου τους, η Κίντμαν είχε καταφέρει να κινητοποιήσει τον τραγουδοποιό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, πείθοντας τον να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο τραγουδιστής ανέφερε συχνά πως όφειλε την απεξάρτηση του στην σύζυγό του.

