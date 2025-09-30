search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 10:03

Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου

30.09.2025 10:03
kidman-Urban-new

Χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, όπως επιβεβαιώνεται από αμερικανικά μέσα.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, οι έντονοι ρυθμοί εργασίας τους στάθηκαν αιτία ώστε να δημιουργηθεί απόσταση ανάμεσά τους.

«Ο Κιθ δεν βλέπει ποτέ τη Νικόλ, είτε εκείνη γυρίζει ταινία είτε εκείνος είναι σε περιοδεία. Υπήρχε πολλή αγάπη μεταξύ τους και ίσως να μη φτάσουν στο διαζύγιο, αλλά η σχέση τους δεν λειτουργεί πια ως ζευγάρι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Ιούνιο, όταν παρακολούθησαν μαζί αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Νάσβιλ του Τενεσί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο μουσικός

Το «TMZ» δημοσιοποίησε πρώτο τα νέα, σημειώνοντας ότι οι δυο τους ζούσαν χωριστά από το καλοκαίρι και ότι ο μουσικός έχει μετακομίσει από την οικογενειακή εστία.

«Δεν το ήθελε αυτό η Νικόλ, πάλευε για να σώσει τον γάμο», ανέφερε φίλος του ζευγαριού στο «PEOPLE».

Η αδερφή της Νικόλ, Αντόνια, όπως και όλη η οικογένεια Κίντμαν στέκεται στο πλευρό της ηθοποιού για να την υποστηρίξουν, αναφέρει το ρεπορτάζ του «PEOPLE».

Η γνωριμία τους

Η 58χρονη Κίντμαν και ο 57χρονος Έρμπαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2005 στο γκαλά “G’Day USA” στο Λος Άντζελες, μια εκδήλωση που προωθούσε την κοινή τους πατρίδα, την Αυστραλία.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις πριν δημοσιοποιήσουν τον αρραβώνα τους και πριν παντρευτούν στο Σίδνεϊ, τον Ιούνιο του 2006.

Τους πρώτους μήνες του γάμου τους, η Κίντμαν είχε καταφέρει να κινητοποιήσει τον τραγουδοποιό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ, πείθοντας τον να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο τραγουδιστής ανέφερε συχνά πως όφειλε την απεξάρτηση του στην σύζυγό του.

Διαβάστε επίσης:

Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο – «Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» (Video)

Αργύρης Ξάφης: «Έπεσα σε μια δασκάλα που ήταν αλκοολική, πάτησε μια συμμαθήτριά μου με το αμάξι» (Video)

Εντυπωσιακή η Κάρλα Μπρούνι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι – Λίγο μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

Untitled design (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»

simpsons_3009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

The Simpsons: Η διάσημη οικογένεια επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από δύο δεκαετίες (photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

gerapetritis sarakis – tsipras 33- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:28
affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

1 / 3