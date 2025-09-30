Εντυπωσιακή η Κάρλα Μπρούνι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι – Λίγο μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ζωή… συνεχίζεται μάλλον θα σκέφτηκε η Κάρλα Μπρούνι και έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην επίδειξη μόδας του διάσημου οίκου Yves Saint Laurent, λίγες μόνο ημέρες μετά την καταδίκη του συζύγου της Νικολά Σαρκοζί σε 5ετή φυλάκιση για διαφθορά.
Το απόγευμα της Δευτέρας η Κάρλα Μπρούνι μονοπώλησε τα φλας στο πλαίσιο της γαλλικής εβδομάδας μόδας που μόλις ξεκίνησε και η εμφάνισή της έκανε μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου.
Φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου από τη χειμερινή του κολεξιόν, πόζαρε στο μαύρο χαλί.
Στο εντυπωσιακό ντεφιλέ, η Kate Moss φόρεσε μόνο το σακάκι Le Smoking, η Madonna φίλησε τη Λούρδη και τελικά ο Saint Laurent αποδεικνύεται για μια ακόμη χρονιά η πιο τολμηρή πρώτη σειρά της μόδας.
