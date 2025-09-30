Εντυπωσιακή η Κάρλα Μπρούνι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι – Λίγο μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

Η ζωή… συνεχίζεται μάλλον θα σκέφτηκε η Κάρλα Μπρούνι και έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στην επίδειξη μόδας του διάσημου οίκου Yves Saint Laurent, λίγες μόνο ημέρες μετά την καταδίκη του συζύγου της Νικολά Σαρκοζί σε 5ετή φυλάκιση για διαφθορά.

Carla Bruni attending Saint Laurent SS26 fashion show pic.twitter.com/2HsGCThdTd September 29, 2025

Το απόγευμα της Δευτέρας η Κάρλα Μπρούνι μονοπώλησε τα φλας στο πλαίσιο της γαλλικής εβδομάδας μόδας που μόλις ξεκίνησε και η εμφάνισή της έκανε μέσα σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου.

VIDÉO. La chanteuse et mannequin Carla Bruni a assisté au défilé de la Maison Saint Laurent, ce lundi 29 septembre. https://t.co/bos7mYCmLd — Paris Match (@ParisMatch) September 29, 2025

Φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου από τη χειμερινή του κολεξιόν, πόζαρε στο μαύρο χαλί.

Carla Bruni is such a STUNNER.🪡 pic.twitter.com/Ddz6dC2Lmz September 29, 2025

Carla Bruni (57 ans) renversante au défilé Saint Laurent, dans une robe d’automne et un manteau de fourrure

➡️ https://t.co/l7wQJb1yIH pic.twitter.com/dVdNvyBGCL — Grazia France (@grazia_fr) September 29, 2025

Στο εντυπωσιακό ντεφιλέ, η Kate Moss φόρεσε μόνο το σακάκι Le Smoking, η Madonna φίλησε τη Λούρδη και τελικά ο Saint Laurent αποδεικνύεται για μια ακόμη χρονιά η πιο τολμηρή πρώτη σειρά της μόδας.

Kate Moss in nothing but Le Smoking jacket, Madonna kissing Lourdes and Carla Bruni's brave face – why Saint Laurent is fashion's most daring front row https://t.co/5sKfUCSDM2 September 29, 2025

