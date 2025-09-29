Θρήνος για τον Χάμιλτον: Έχασε τον αγαπημένο του σκύλο Ρόσκο (Video)

Ο Λιούις Χάμιλτον ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πήρε την «πιο δύσκολη απόφαση της ζωής του» να κάνει στον Ρόσκο, το 12χρονο μπουλντόγκ του, ευθανασία.

Ο Ρόσκο πέθανε στην αγκαλιά του Χάμιλτον το βράδυ της Κυριακής, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία την περασμένη εβδομάδα.

Βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη από την Παρασκευή, όταν ο οδηγός της Ferrari Χάμιλτον δεν πήγε σε έναν έλεγχο ελαστικών της Φόρμουλα 1 για να περάσει χρόνο μαζί του.

Όταν του χορηγήθηκε ηρεμιστικό ώστε το ζώο να υποβληθεί σε έλεγχο, ο Ρόσκο έπεσε σε κώμα.

Ανακοινώνοντας τα νέα στους 40,8 εκατομμύρια ακολούθους του στο Instagram, ο Χάμιλτον είπε: «Μετά από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, παλεύοντας με κάθε δύναμη που είχε, έπρεπε να πάρω την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Ρόσκο.

Δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται, μέχρι το τέλος.

Νιώθω τόσο ευγνώμων που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο.

Το να φέρω τον Ρόσκο στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ και θα λατρεύω για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί».

Ο Ρόσκο υιοθετήθηκε από τον Χάλιλτον το 2013, μαζί με ένα δεύτερο μπουλντόγκ, την Κόκο. Οι εκτροφείς είπαν στον Χάμιλτον ότι η ζωή της Κόκο θα περιοριζόταν από προβλήματα που είχε από τη γέννησή της και ο σκύλος πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2020.

Κοινοποιώντας φωτογραφίες από τη ζωή του Ρόσκο στο Instagram, ο Χάμιλτον αναλογίστηκε την απώλεια του δεύτερου σκύλου του: «Αν και έχασα την Κόκο, δεν έχει τύχει ποτέ να κάνω σε σκύλο ευθανασία, αν και ξέρω ότι η μαμά μου και πολλοί στενοί φίλοι το έχουν κάνει.

Είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω μια βαθιά σύνδεση με όλους όσους έχουν περάσει την απώλεια ενός αγαπημένου κατοικίδιου.

Αν και ήταν τόσο δύσκολο, το να τον έχω ήταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής, να αγαπάς τόσο βαθιά και να αγαπιέσαι σε αντάλλαγμα.

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη που έχετε δείξει στον Ρόσκο όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τόσο ξεχωριστό να το βλέπω και να το νιώθω».

