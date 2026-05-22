Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε πρόεδρος της Fed, αλλά οι μειώσεις επιτοκίων του Τραμπ φαίνονται ολοένα και πιο απίθανες

Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε την Παρασκευή ως ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της κεντρικής τράπεζας με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

Η επίσημη ανάληψη του ρόλου από τον Γουόρς έρχεται μετά την επικύρωση από τη Γερουσία για την ηγεσία της Fed σε μια ψηφοφορία με 54-45 στις 13 Μαΐου.

Η εκδήλωση της Παρασκευής, στην περίφημη Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου και με μακροσκελείς παρατηρήσεις του Προέδρου Τραμπ, υπογραμμίζει την επιθυμία του για σφιχτό έλεγχο της Fed που καθορίζει τα επιτόκια.

«Θέλω ο Κέβιν να είναι εντελώς ανεξάρτητος και απλώς να κάνει εξαιρετική δουλειά», είπε ο Τραμπ πριν ορκιστεί ο Γουόρς από τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κλάρενς Τόμας.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θέλει ο Γουόρς να κάνει «τα δικά του».

Ο Γουόρς είπε ότι πιστεύει ότι το βιοτικό επίπεδο μπορεί να βελτιωθεί για τους Αμερικανούς και ότι «η Fed έχει κάποια σχέση με αυτό».

«Θα ηγηθώ μιας Ομοσπονδιακής Τράπεζας με προσανατολισμό στις μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε ο Γουόρς για τον θεσμό που είπε ότι λατρεύει.

Ο τελευταίος πρόεδρος της Fed που ορκίστηκε στον Λευκό Οίκο ήταν ο Άλαν Γκρίνσπαν το 1987. Οι δύο πιο πρόσφατοι πρόεδροι, η Τζάνετ Γέλεν και ο Τζερόμ Πάουελ, ορκίστηκαν και οι δύο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε τελετές χαμηλών τόνων στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας.

Ο Γουόρς αναλαμβάνει τα ηνία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε μια δύσκολη στιγμή για την κεντρική τράπεζα.

Ο πληθωρισμός αυξάνεται, η αγορά εργασίας βρίσκεται υπό πίεση και μεταξύ των οικονομολόγων διαμορφώνεται μια συναίνεση ότι τα επιτόκια δεν πρέπει να μειωθούν στο εγγύς μέλλον.

Την Παρασκευή, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ — διορισμένος από τον Τραμπ — δήλωσε: «Δεν μπορώ πλέον να αποκλείσω αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον, εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει σύντομα».

Αυτή η συναίνεση έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον μακροχρόνιο στόχο του Τραμπ να επιφέρει δραματικά χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού αναφοράς — με κάθε δυνατό τρόπο.

Η επιδίωξη αυτών των χαμηλότερων επιτοκίων από τον Τραμπ έχει οδηγήσει σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, δημόσιες προσβολές και επικρίσεις κατά του Πάουελ, ο οποίος ήταν η επιλογή του ίδιου του προέδρου για την προεδρία της τράπεζας πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Τον Φεβρουάριο, μιλώντας στον παρουσιαστή του «NBC Nightly News», Τομ Λάμας, στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι ο Γουόρς «δεν θα είχε πάρει τη δουλειά» αν δεν ήθελε να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι πιστεύει ότι η κεντρική τράπεζα είναι «θεωρητικά» ένας «ανεξάρτητος φορέας» και θα πρέπει να ακολουθήσει τις προτάσεις του για τη νομισματική πολιτική, επειδή, κατά τα λεγόμενά του, γνωρίζει την οικονομία «καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε».

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν, συγκλονίζοντας τις παγκόσμιες αγορές καθώς το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ ουσιαστικά σταμάτησε, διακόπτοντας περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Στους μήνες που ακολούθησαν, η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί περισσότερο από 50%, ο συνολικός πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 3,8% και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε όλο τον κόσμο έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το πόσο περισσότερος πληθωρισμός αναμένεται να υπάρξει.

Στο CNBC στα μέσα Απριλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι «κατανοεί» αν η Fed πρέπει τώρα να περιμένει να μειώσει τα επιτόκια «για κάποια σαφήνεια».

Από τον διορισμό του, ο Γουόρς έχει επανειλημμένα δεσμευτεί να ενεργήσει ανεξάρτητα, συμπεριλαμβανομένης και της ακρόασης επικύρωσής του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Απρίλιο.

Ωστόσο, λίγοι φαντάζονταν ότι ο Γουόρς θα αντιμετώπιζε τόσο μεγάλη πληθωριστική πίεση από την αρχή όσο τώρα.

Ακόμα και ο Τραμπ φαίνεται να αλλάζει ελαφρώς τη γνώμη του για τον Γουόρς και τα επιτόκια.

«Θα τον αφήσω να κάνει ό,τι θέλει», είπε όταν ρωτήθηκε από την Washington Examiner αν πιστεύει ότι ο Γουόρς θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια. «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, θα είναι καλά, θα κάνει καλή δουλειά».

Τα επιτόκια δεν είναι το μόνο αμφιλεγόμενο θέμα στην ατζέντα του Γουόρς. Έχει επίσης δηλώσει ότι θέλει να φέρει «αλλαγή καθεστώτος» στην κεντρική τράπεζα, αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας της Fed, συρρικνώνοντας τον ισολογισμό της και αναμορφώνοντας τα μοντέλα προβλέψεών της.

Σε μόλις τρεις εβδομάδες, ο Γουόρς θα διευθύνει την πρώτη του συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς ως πρόεδρος, όπου οι αξιωματούχοι θα συζητήσουν τι θα κάνουν με τα επιτόκια.

