Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτείται από το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτείται από τη θέση της ως Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών για να υποστηρίξει τον σύζυγό της στη μάχη του με «μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε τον Πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή. Η τελευταία της ημέρα αναμένεται να είναι η 30η Ιουνίου.

Director Tulsi Gabbard’s resignation letter to President Trump below — she cites her husband’s battle with bone cancer as her reason for stepping down from the position: pic.twitter.com/cHq2Z6dXZk — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) May 22, 2026

Στην επίσημη επιστολή παραίτησής της, στην οποία η Γκάμπαρντ δηλώνει «βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και για την ευκαιρία να ηγηθώ του Γραφείου του Διευθυντή των Εθνικών Πληροφοριών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο».

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026», έγραψε. «Ο σύζυγός μου, ο Άμπρααμ, διαγνώστηκε πρόσφατα με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών».

Η Γκάμπαρντ είπε ότι ο σύζυγός της «αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να απομακρυνθώ από τη δημόσια υπηρεσία για να είμαι στο πλευρό του και να τον υποστηρίξω πλήρως σε αυτή τη μάχη», είπε.

Η Γκάμπαρντ πρόσθεσε: «Ο Άμπρααμ ήταν ο βράχος μου σε όλη τη διάρκεια των έντεκα ετών γάμου μας — στάθηκε ακλόνητος κατά την ανάπτυξή μου στην Ανατολική Αφρική σε μια αποστολή Κοινών Ειδικών Επιχειρήσεων, σε πολλαπλές πολιτικές εκστρατείες και τώρα στην υπηρεσία μου σε αυτόν τον ρόλο».

«Η δύναμη και η αγάπη του με στήριξαν σε κάθε πρόκληση», συνέχισε. «Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να του ζητήσω να δώσει αυτόν τον αγώνα μόνη της, ενώ εγώ συνεχίζω σε αυτή την απαιτητική και χρονοβόρα θέση».

Η Γκάμπαρντ είπε ότι έχει «σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ODNI — προωθώντας την άνευ προηγουμένου διαφάνεια και αποκαθιστώντας την ακεραιότητα στην κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών», αλλά είπε ότι αναγνωρίζει ότι «υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει».

«Είμαι πλήρως αφοσιωμένη στη διασφάλιση μιας ομαλής και ολοκληρωμένης μετάβασης τις επόμενες εβδομάδες, ώστε εσείς και η ομάδα σας να μην αντιμετωπίσετε καμία διαταραχή στην ηγεσία ή την ορμή», είπε.

Όπως αναφέρει το CNN, η θητεία της Γκάμπαρντ ήταν γεμάτη με αντιφατικά και συγκεχυμένα μηνύματα, ιδιαίτερα σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, κάτι που κατά καιρούς την έφερε σε αντίθεση και σε δυσμένεια του Λευκού Οίκου.

Η Γκάμπαρντ είναι το πιο πρόσφατο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που αποχωρεί, μετά τις πρόσφατες απομακρύνσεις από τον Τραμπ της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ και της Γενικής Εισαγγελέα Παμ Μποντι.

Η Γκάμπαρντ, η οποία υπηρετεί στις Εφεδρικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι πρώην Δημοκρατική βουλευτής που εκπροσώπησε τη 2η Περιφέρεια της Χαβάης στο Κογκρέσο, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Αμερικανίδα Σαμοανή και ασκούσα Ινδουιστική πίστη στο Κογκρέσο. Έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος ως Δημοκρατική το 2020, διαφημίζοντας τον εαυτό της ως βετεράνο του πολέμου στο Ιράκ με αντι-επεμβατική εξωτερική πολιτική, πριν αποχωρήσει από το κόμμα δύο χρόνια αργότερα.

Συνέχισε να υποστηρίζει τον Τραμπ το 2024, κάνοντας εκστρατεία μαζί του και βοηθώντας τον να προετοιμαστεί για το ντιμπέιτ του με την τότε Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Η Γκάμπαρντ εντάχθηκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πριν από τις εκλογές και υπηρέτησε στην ομάδα μετάβασης του Τραμπ μετά τη νίκη του. Ο Τραμπ την όρισε ως διευθύντρια των εθνικών πληροφοριών, την κορυφαία θέση που επιβλέπει τις 18 υπηρεσίες που αποτελούν την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε πρόεδρος της Fed, αλλά οι μειώσεις επιτοκίων του Τραμπ φαίνονται ολοένα και πιο απίθανες

Λουχάνσκ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones σε λύκειο – «Δεν ήταν τυχαίο», λέει ο Πούτιν και προετοιμάζει αντίποινα

Δυσαρέσκεια στο τουρκικό ΥΠΕΞ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Ασέβεια στη μνήμη των μαρτύρων μας