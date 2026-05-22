Λουχάνσκ: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones σε λύκειο – «Δεν ήταν τυχαίο», λέει ο Πούτιν και προετοιμάζει αντίποινα

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones σε λύκειο στο Λουχάνσκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα της επίθεσης στον κοιτώνα του σχολείου βρίσκονταν 86 μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Το κτίριο κατέρρευσε μετά το πλήγμα, με τη Μόσχα να κάνει λόγο για «βάρβαρη επίθεση».

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο απολογισμός ανέρχεται σε έξι νεκρούς και 39 τραυματίες, ενώ ακόμη 15 άτομα αγνοούνται.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το χτύπημα στο Λουχάνσκ ως «τρομοκρατική επίθεση», υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τυχαίο». Παράλληλα, δήλωσε πως «ζήτησα από το υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», σύμφωνα με το Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε η Μόσχα

Η Ρωσία συγκάλεσε για σήμερα, στις 23:00 ώρα Ελλάδας, έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Κατά τη ρωσική πλευρά, η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το κτίριο του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουχάνσκ, στην πόλη Σταρομπίλσκ.

«Κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτίριο δεν συμμετείχε, ούτε μπορούσε να συμμετάσχει σε μάχες και δεν υπάρχει καμία στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία καταγγέλλει επίσης τις δυτικές χώρες επειδή «παρέχουν πληροφορίες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις βοηθούν να πλήττουν τους στόχους τους».

Ο κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ, δημοσίευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τις ζημιές στα κτίρια. Σε μία από αυτές διακρίνεται κτίριο που φλέγεται και έχει υποστεί μερική κατάρρευση, ενώ σε άλλη φαίνονται σπασμένα τζάμια και μαυρισμένοι τοίχοι.

Για «παραποίηση» κάνει λόγο το Κίεβο

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός απορρίπτει τις ρωσικές κατηγορίες ότι επιτέθηκε σε φοιτητική εστία στην κατεχόμενη πόλη Σταρομπίλσκ, χαρακτηρίζοντάς τες «παραποίηση» και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στο Facebook ότι έπληξε ένα από τα αρχηγεία της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών Rubicon κοντά στην πόλη Σταρομπίλσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο αναφέρει ότι «η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, τηρώντας αυστηρά του κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

