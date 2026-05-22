Ο ΠΟΥ αυξάνει τον κίνδυνο επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό σε «πολύ υψηλό» σε εθνικό επίπεδο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αύξησε τον κίνδυνο η εξάπλωση του στελέχους Bundibugyo του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε «πολύ υψηλό».

Για το στέλεχος, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας από τον ΠΟΥ την Κυριακή.

«Αναθεωρούμε τώρα την αξιολόγηση κινδύνου μας σε πολύ υψηλό σε εθνικό επίπεδο, υψηλό σε περιφερειακό επίπεδο και χαμηλό σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στους δημοσιογράφους.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 82 κρούσματα στο Κονγκό, με επτά επιβεβαιωμένους θανάτους, 177 ύποπτους θανάτους και σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα. Η κατάσταση στην Ουγκάντα ​​είναι σταθερή, με δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα σε άτομα που ταξίδεψαν από τη ΛΔΚ, ένα εκ των οποίων ήταν θανατηφόρο, δήλωσε ο Τέντρος.

«Η πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης αυτού του ιού είναι υψηλή, πολύ υψηλή, και αυτό άλλαξε ολόκληρη τη δυναμική», δήλωσε ο Αμπντιράχμαν Μαχαμούντ, Διευθυντής Επιχειρήσεων Συναγερμού και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης στον ΠΟΥ.

Τα μέτρα που ελήφθησαν στην Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένης της εντατικής ιχνηλάτησης επαφών και της ακύρωσης μιας μαζικής συγκέντρωσης, φαίνεται να ήταν αποτελεσματικά στην αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού, δήλωσε ο Τέντρος.

Ένας Αμερικανός υπήκοος που εργαζόταν στο Κονγκό επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό και μεταφέρθηκε στη Γερμανία για θεραπεία.

«Γνωρίζουμε επίσης σήμερα αναφορές για έναν άλλο Αμερικανό υπήκοο με επαφή υψηλού κινδύνου που μεταφέρθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία», πρόσθεσε ο Τέντρος.

Πειραματικό φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε για κρούσματα επαφής

Η επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΥ, Σιλβί Μπριάν, δήλωσε ότι μια αντιιική θεραπεία που ονομάζεται Οβελδεσιβίρη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε επαφές με τον Έμπολα για να αποτραπεί η ανάπτυξη της νόσου.

Η Οβελδεσιβίρη είναι ένα πειραματικό από στόματος αντιιικό φάρμακο COVID από την Gilead Sciences.

«Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο φάρμακο θεραπείας, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί βάσει ενός πολύ, πολύ αυστηρού πρωτοκόλλου», δήλωσε ο Μπριάν.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι υπήρχαν πρώιμα σημάδια ότι η επιτήρηση λειτουργεί, καθώς εντόπιζε περισσότερα κρούσματα. Ωστόσο, έπρεπε να προλάβει τη διαφορά, καθώς το ξέσπασμα πιθανότατα ξεκίνησε πριν από δύο μήνες, αλλά ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή.

«Προχωράμε γρήγορα, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτό το ξέσπασμα. Επειδή (ο ιός) εξακολουθεί να μεταδίδεται προς το παρόν, ο αριθμός θα συνεχίσει να αυξάνεται για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη ΛΔΚ, Άννα Άνσια.

Διαβάστε επίσης:

Στις Μπαχάμες ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και χωρίς τον πατέρα του – «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα» λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Δεύτερη παρτίδα αρχείων για UFO από τις ΗΠΑ – Πράσινες σφαίρες, δίσκοι, πύρινες μπάλες και μια απόρρητη εγκατάσταση στο Νέο Μεξικό το 1948

Στα «μαλακά» οι δύο Έλληνες που άνοιξαν σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό στην Αγία Σοφία – Δέκα μήνες με αναστολή