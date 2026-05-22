22.05.2026 17:56

Δεύτερη παρτίδα αρχείων για UFO από τις ΗΠΑ – Πράσινες σφαίρες, δίσκοι, πύρινες μπάλες και μια απόρρητη εγκατάσταση στο Νέο Μεξικό το 1948

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή μια δεύτερη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων, για φερόμενες θεάσεις UFO, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για ανεξήγητες πράσινες σφαίρες, δίσκους και πύρινες μπάλες.

Με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη παρτίδα δημοσιοποιήθηκε στις 8 Μαΐου. Είναι ο τελευταίος πρόεδρος που δημοσίευσε αναφορές της κυβέρνησης των ΗΠΑ για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, μια διαδικασία αποκάλυψης που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι τα έγγραφα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο αυτού που είναι επίσημα γνωστά ως «άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα» τροφοδοτούσαν εδώ και καιρό εικασίες.

«Ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει μόνος του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Ένα από τα 222 αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή περιέχει 116 σελίδες που σχετίζονται με μια σειρά αναφερόμενων θεάσεων και ερευνών σε μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση στη Σάντια του Νέου Μεξικού, από το 1948 έως το 1950.

«Αυτό το αρχείο περιέχει 209 θεάσεις «πράσινων σφαιρών», «δίσκων» και «πύρινων σφαιρών» που αναφέρθηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση», δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η πρώτη παρτίδα περιείχε νέα βίντεο γνωστών θεάσεων, αλλά δεν έδωσε καμία οριστική απόδειξη εξωγήινης τεχνολογίας ή εξωγήινης ζωής.

