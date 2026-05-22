Δεύτερη παρτίδα αρχείων για UFO από τις ΗΠΑ – Πράσινες σφαίρες, δίσκοι, πύρινες μπάλες και μια απόρρητη εγκατάσταση στο Νέο Μεξικό το 1948

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή μια δεύτερη παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων, για φερόμενες θεάσεις UFO, συμπεριλαμβανομένων αναφορών για ανεξήγητες πράσινες σφαίρες, δίσκους και πύρινες μπάλες.

Με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη παρτίδα δημοσιοποιήθηκε στις 8 Μαΐου. Είναι ο τελευταίος πρόεδρος που δημοσίευσε αναφορές της κυβέρνησης των ΗΠΑ για άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, μια διαδικασία αποκάλυψης που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι τα έγγραφα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο αυτού που είναι επίσημα γνωστά ως «άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα» τροφοδοτούσαν εδώ και καιρό εικασίες.

«Ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει μόνος του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Ένα από τα 222 αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή περιέχει 116 σελίδες που σχετίζονται με μια σειρά αναφερόμενων θεάσεων και ερευνών σε μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση στη Σάντια του Νέου Μεξικού, από το 1948 έως το 1950.

«Αυτό το αρχείο περιέχει 209 θεάσεις «πράσινων σφαιρών», «δίσκων» και «πύρινων σφαιρών» που αναφέρθηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση», δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι η πρώτη παρτίδα περιείχε νέα βίντεο γνωστών θεάσεων, αλλά δεν έδωσε καμία οριστική απόδειξη εξωγήινης τεχνολογίας ή εξωγήινης ζωής.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ May 22, 2026

2/ PR050: "4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN]."



Iran. August 2022. Over water.



Four objects move together through an infrared military sensor view in the CENTCOM region. Then another object enters from the top left. pic.twitter.com/yiUNPwXpc9 May 22, 2026

3/ PR052: "UAP USO Formation [CALLSIGN] (Mission)."



This is the over-water formation case.



The official description says four areas of contrast move across the frame, then the video cuts through multiple zoom and contrast views as the sensor keeps trying to hold the formation. pic.twitter.com/DxlD1s3yVb — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

4/ PR053: "Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22."



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

5/ PR054: "Spherical UAP Erratic movement [CALLSIGN] (Mission) 2022."



EUCOM, August 2022.



The story here is pursuit. The sensor keeps trying to track a spherical object as it moves in and out of frame. The government title calls it erratic movement. pic.twitter.com/D1w98gJLL0 May 22, 2026

6/ PR055: "Spherical UAP over AFG in and out of clouds 23 Nov 2020."



Afghanistan, November 2020.



A spherical object appears near the top left, moves across the frame, and disappears into the background. The upload shows the passage zoomed, sharpened, slowed, motion-tracked,… pic.twitter.com/h3JpVDtX1L — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

7/ PR056: "Spherical UAP pulsing over water [CALLSIGN]."



Over water, sustained view.



This is not a one-second flash across the screen. A single area of contrast stays near center frame for more than three minutes while the sensor briefly switches contrast modes and returns to… pic.twitter.com/VbGbwqRkv0 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

