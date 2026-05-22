ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:35
Θρίλερ με το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Διαπραγματευτές από Πακιστάν και Κατάρ στην Τεχεράνη για την «τελική ώθηση»

Το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός ωρών, ανέφεραν πηγές του Al Arabiya την Παρασκευή.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται καθ’οδόν προς την Τεχεράνη για συναντήσεις με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ανέφερε το IRNA την Παρασκευή, επικαλούμενο διπλωματική πηγή στο Ισλαμαμπάντ. Πολλοί πιστεύουν ότι η μετάβασή του στο Ιράν είναι ίσως η ισχυρότερη ένδειξη σημαντικής προόδου.

Η επίσκεψη έρχεται καθώς ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Ράζα Νάκβι, παραμένει στην Τεχεράνη για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, επισημαίνοντας τις εντατικοποιημένες επαφές μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Αξιωματούχοι στην Τεχεράνη λένε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά και ότι παραμένουν σημαντικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο μερών [των ΗΠΑ και του Ιράν], σύμφωνα με το Al Jazeera.

Επιπλέον, μια ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, τόνισε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Η Ντόχα, η οποία έχει εργαστεί ως μεσολαβητής στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και σε άλλες περιοχές διεθνών εντάσεων, μέχρι τώρα έχει αποστασιοποιηθεί από το να διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο του Ιράν, αφού δέχτηκε επιθέσεις από ιρανικούς πυραύλους drones κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών
  • Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές
  • Τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και διακοπή του πολέμου των μέσων ενημέρωσης
  • Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις
  • Εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν
  • Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών
  • Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών
  • Σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας
  • Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
  • Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι υπήρξαν «κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλει ένα σύστημα διοδίων στο το στενό, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε για τα περισσότερα πλοία μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε λοιπόν τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ότι οι διαφορές είχαν μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το Ορμούζ παρέμειναν μεταξύ των σημείων τριβής.

