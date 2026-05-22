Παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική: Νεκρός 45χρονος, σοκαρισμένος δηλώνει ο οδηγός του ΙΧ

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στη Χαλκιδική και, συγκεκριμένα, στην περιοχή της Νέας Φώκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον οδηγό να δηλώνει «σοκαρισμένος» στα διασωστικά κλιμάκια.

Η σορός του άνδρα μεταφέρεται στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ στο νοσοκομείο αναμένεται να μεταφερθεί και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Διαβάστε επίσης:

Αναστάτωση στο Νέο Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές

Σοκ και δέος με τον πύργο στον Άγιο Κοσμά: Γιατί έχει προκαλέσει μπέρδεμα και κόντρες στα σόσιαλ και η σύγκριση με τον… Σάρουμαν

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη στη Βουλή – Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό