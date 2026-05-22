Η «Ωραία Ελένη» Λουπίτα Νιόνγκο υπερασπίζεται τις επιλογές του Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» εν μέσω σκληρών επικρίσεων

Η Λουπίτα Νιόνγκο απάντησε στις επικρίσεις για την επιλογή της στην επερχόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Η Οδύσσεια».

Η 43χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απάντησε στις αντιδράσεις σχετικά με την επιλογή της ως Ελένη της Τροίας και, ιδιαίτερα, στα σχόλια του Έλον Μασκ.

Απάντησε για τον ρόλο «της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο» και υπερασπίστηκε την επιλογή της ως ηθοποιού, καθώς και την ερμηνεία της.

Υπενθύμισε επίσης στους αναγνώστες ότι το έπος του Ομήρου «είναι μια μυθολογική ιστορία» και όχι μια ιστορική αφήγηση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla δέχτηκε επίσης πυρά επειδή επέκρινε το κάστινγκ του τρανς ηθοποιού Έλιοτ Πέιτζ στην Οδύσσεια.

«Δεν μπορείς να ερμηνεύσεις την ομορφιά», είπε η ηθοποιός στο περιοδικό Elle. «Θέλω να μάθω ποιος είναι ένας χαρακτήρας».

Συνέχισε: «Τι υπάρχει πέρα ​​από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα ​​από την εμφάνιση; Αυτό είναι το θέμα με το να γράφεις ένα τόσο γνωστό κείμενο, το οποίο έχει μελετηθεί, ερμηνευτεί και προκύψει από αυτό. Η έρευνα μπορεί να είναι ατελείωτη. Το καλό με τη συνεργασία με έναν συγγραφέα όπως ο Κρις είναι ότι βρίσκεται στη σελίδα», είπε για τη συνεργασία με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη.

«Η έρευνα ξεκινά με τις σελίδες που σου δίνονται». «Σε αυτό το βασίστηκα», πρόσθεσε.

«Υποστηρίζω θερμά την πρόθεση του Κρις σε αυτό και στην εκδοχή αυτής της ιστορίας που αφηγείται», είπε.

«Σημείωσε ότι το καστ είναι αντιπροσωπευτικό του κόσμου», πρόσθεσε.

«Δεν σπαταλάω τον χρόνο μου σκεπτόμενη μια υπεράσπιση», συνέχισε. «Η κριτική θα υπάρχει είτε ασχοληθώ με αυτήν είτε όχι».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, είπε: «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι μέρος της Οδύσσειας, επειδή είναι τόσο σπουδαία. Εκτείνεται σε κόσμους. Γι’ αυτό το καστ είναι αυτό που είναι. Καταλαμβάνουμε την επική αφήγηση της εποχής μας».

Ο Νόλαν υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή του και δήλωσε στο περιοδικό Elle: «Η δύναμη και η ψυχραιμία ήταν τόσο σημαντικά για τον χαρακτήρα της Ελένης. Και η Λουπίτα το κάνει να φαίνεται αβίαστο».

Συνέχισε: «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει τεράστια πειθαρχία και εκπαίδευση που χρειάζεται για να προβληθεί αυτό το είδος ψυχραιμίας και να νιώσει κανείς το συναίσθημα να βράζει κάτω από τον χαρακτήρα, τα επίπεδα του χαρακτήρα εκεί από κάτω. Είναι απλά ένα απίστευτο άτομο για να συνεργαστείς και ήθελα απεγνωσμένα να κάνει τον ρόλο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα φέτος, ο Μασκ κατηγόρησε την επιλογή να επιλέξει τη Νιόνγκο ως την Ελένη της Τροίας και την αδερφή της Ελένης, την Κλυταιμνήστρα, στην Οδύσσεια.

Τον Ιανουάριο, έγραψε στο Twitter ότι ο σκηνοθέτης είχε «χάσει την ακεραιότητά του».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μασκ απάντησε στην υπόδειξη ενός χρήστη του X ότι ο Νόλαν είναι ένας σκηνοθέτης «τόσο πρόθυμος να ανταλλάξει λευκούς χαρακτήρες μεταξύ φυλών» επειδή τα βραβεία Όσκαρ εφάρμοσαν απαιτήσεις για την ποικιλομορφία.

Ο Μασκ έκανε retweet την ανάρτηση του συντηρητικού σχολιαστή και ισχυρίστηκε ότι ο Νόλαν «θέλει τα βραβεία».

Ο Μπάλντουιν απάντησε στο Instagram: «Αγαπητέ Έλον… αλλά αυτή ΕΙΝΑΙ η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο… Άλεκ».

Ο Κίμελ απάντησε επίσης στα σχόλια του Μασκ στον μονόλογό του στην εκπομπή του αργά το βράδυ και του είπε να «μείνει στα κυβικά του».

