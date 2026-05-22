Final Four: Ολυμπιακός – Φενέρ 56-41 στο 28′ – Live ο ημιτελικός της Αθήνας

Σε ρυθμούς Final 4 κινείται η Αθήνα, καθώς διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, για την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague.

Σε εξέλιξη η 3η περίοδος

Ημίχρονο: Ολυμπιακός – Φενέρ 33-24

Σκορ 2ης περιόδου 15-12

Ολυμπιακός: 6/13 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9/14 βολές, 19 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη

Φενέρμπαχτσε: 6/14 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 3/5 βολές, 17 ριμπάουντ (14 αμυντικά – 3 επιθετικά), 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη, 2 μπλοκ

Talen Horton-Tucker swats it away to the front row ⛔️pic.twitter.com/vVV3JVEgW9 May 22, 2026

1η Περίοδος Ολυμπιακός – Φενέρ 18-12

Τα στατιστικά της 1ης περιόδου:

Ολυμπιακός: 2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5/8 βολές, 10 ριμπάουντ (10 αμυντικά ), 1 ασίστ, 3λάθη

Φενέρμπαχτσε: 4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 9 ριμπάουντ (8 αμυντικά – 1 επιθετικά), 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη

Ξεκίνησε το παιχνίδι

Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Μιλουτίνοφ

Η πεντάδα της Φενέρ

Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς

Η 12αδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς

Η 12αδα της Φενέρ

Μπάλντουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Χολ, Σίλβα, Κόλσον, Μπιρτς

Εντός του γηπέδου η ατμόσφαιρα είναι πανηγυρική ενώ οι θέσεις γέμισαν από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων.

Στο κέντρο της Αθήνας, σε καφέ και πλατείες, ο κόσμος έπιασε θέση, ενώ τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από την «ερυθρόλευκη» επέλαση. Η προσμονή για τον ημιτελικό είναι τεράστια, με τους φίλους του Ολυμπιακού να δηλώνουν ότι «η ομάδα πάει για το μεγάλο βήμα».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ για τον τελικό

Ο Λάνθιμος:

Ο Νίκος Γκάλης:

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, Μεντιλίμπαρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γεραπετρίτης:

Τι έγινε νωρίτερα

Φίλοι των «ερυθρολεύκων» κατευθύνθηκαν προς το T-Center με μοτοπορεία τουλάχιστον 500 δικύκλων που ξεκίνησε από το Φάληρο, όπου και είχε δοθεί το ραντεβού.

Νωρίτερα, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έστησαν… πάρτι στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Φάληρο, φωνάζοντας συνθήματα.

Από την πλευρά τους, οι οπαδοί της Φενέρ συγκεντρώθηκαν στο Θησείο και με καπνογόνα στα χέρια, φώναζαν συνθήματα για την ομάδα τους.

🟡🙌 Κίτρινο πάρτι στο Θησείο από τους φίλους της Φενέρ ενόψει του Final Four !#Euroleague pic.twitter.com/rcFN1r9JoD — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026

🟡💥 Χαμός στο Θησείο από οπαδούς της Φενέρ, oι οποίοι άναψαν καπνογόνα, δημιουργώντας εκρηκτική ατμόσφαιρα#OlympiacosBC pic.twitter.com/8Swo5J3IsW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 22, 2026

Τα μέτρα ασφαλείας

Παρουσιάστηκαν χθες, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας που θα εφαρμοστούν ενόψει της διεξαγωγής του EuroLeague Final 4.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομίας, αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι ο σχεδιασμός των μέτρων βασίζεται στην πρόληψη, στον πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων, στην έγκαιρη πληροφόρηση, στην ταχεία επιχειρησιακή ανταπόκριση και στον ενιαίο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ασφαλής διεξαγωγή της διοργάνωσης αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει «καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, παρουσίασε αναλυτικά το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο περιλαμβάνει αυξημένη ανάπτυξη περίπου 4 χιλιάδων αστυνομικών, σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Παράλληλα, όπως είπε για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα αξιοποιηθούν τεχνικά μέσα επιτήρησης και ελέγχου, ενώ θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιμέτρου των εγκαταστάσεων και διαρκής επιχειρησιακή εικόνα από τα σημεία συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον κ. Κάμπρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο Ο.Α.Κ.Α. ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων, υπό τον γενικό συντονισμό του Σ.Ε.Κ., με τη συμμετοχή συνδέσμων από όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στόχος είναι η διαρκής επιχειρησιακή παρακολούθηση, η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, η ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού.

Διαδικασία πρόσβασης στο Ο.Α.Κ.Α.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.

Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Από την ΕΛΑΣ υπογραμμίζεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή από την ΕΛΑΣ.

Fan Zone

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός σχεδιασμός για τη Fan Zone στο Ζάππειο, η οποία θα λειτουργήσει στις 21 και 22 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και την ημέρα του τελικού, στις 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η πρόσβαση στη Fan Zone θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος προκράτησης, ενώ η ανώτατη πληρότητα έχει οριστεί στα 1.500 άτομα ανά χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχει έλεγχος πληρότητας σε πραγματικό χρόνο, αστυνομική παρουσία στον χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού ή ανεξέλεγκτης συγκέντρωσης ατόμων.

Μέτρα Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

* απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

* σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες,

* αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επίσης, οι φίλαθλοι καλούνται:

* να προσέρχονται πολύ νωρίτερα από την έναρξη των αγώνων,

* να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης και

* να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αστυνομικών και των διοργανωτών.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι:

* Κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ή θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης.

* Κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα προσεγγίζει την «Περίμετρο Γ» του Ο.Α.Κ.Α.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Αστυνομικό Υποδιευθυντή, Δημήτρη Παπαγεωργίου, «στόχος μας είναι η Αθήνα να είναι λειτουργική και θα είναι λειτουργική. Όλες οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα γίνουν σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην πόλη της Αθήνας αλλά και φυσικά για τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης».

