«Σοκαρισμένος και συντετριμμένος» ο Χάρι Μαγκουάιρ που έμεινε εκτός εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, έμεινε εκτός της αποστολής της Αγγλίας για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ότι δεν αποτελεί μέρος του ρόστερ του Τόμας Τούχελ για το τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, λέγοντας ότι ήταν «σοκαρισμένος και συντετριμμένος» από την απόφαση.

Ο Τούχελ πρόκειται να επιβεβαιώσει την αποστολή του την Παρασκευή.

Ο Μαγκουάιρ βοήθησε την Αγγλία να φτάσει στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 και στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020. Ήταν επίσης στην ομάδα της Αγγλίας που έφτασε στα προημιτελικά του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Ένας τραυματισμός τον απέκλεισε από το Euro 2024.

«Ήμουν σίγουρος ότι θα μπορούσα να είχα παίξει σημαντικό ρόλο αυτό το καλοκαίρι για τη χώρα μου μετά τη σεζόν που είχα. Έχω μείνει σοκαρισμένος και συντετριμμένος από την απόφαση. Εύχομαι στους παίκτες τα καλύτερα», είπε.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF May 21, 2026

Ο Μαγκουάιρ κλήθηκε για πρώτη φορά από τον Τούχελ τον Μάρτιο, αφού βοήθησε στην αναζωογόνηση της σεζόν της Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του πρώην προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ.

Πριν από αυτό, είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Μαγκουάιρ έχει πραγματοποιήσει 66 εμφανίσεις με τη χώρα του και έχει σκοράρει επτά γκολ. Έκανε το ντεμπούτο του το 2017 και η πιο πρόσφατη εμφάνισή του ήταν στην ήττα της ομάδας με 1-0 από την Ιαπωνία τον Μάρτιο.

Έχοντας αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας του πρώην προπονητή της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο Μαγκουάιρ έχει μείνει πίσω από παίκτες όπως ο Μαρκ Γκουέχι και ο Έζρι Κόνσα τα τελευταία χρόνια.

